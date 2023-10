Il dolore alle spalle negli anziani: appuntamento su Radio Missione

Sarà un ortopedico l’ospite della prossima puntata del programma di Radio Missione Francescana dedicato alla medicina. Venerdì 3 novembre, intervistato da Giorgio Dini e Luigi Rusconi, interverrà il dottor Luca Andrini, responsabile del centro di chirurgia della spalla

dell’Istituto Clinico Villa Aprica di Como.

Il tema della trasmissione (che prenderà il via alle ore 11.10) sarà “La spalla dolorosa dell’anziano”, un approfondimento sulle problematiche che l’articolazione può incontrare in età avanzata. È prevista anche una replica che andrà in onda domenica 5 dalle ore 16.

Le frequenze di RMF:

– 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.

– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.

– 88,5 in Valceresio.

– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra –

Besozzo – Gavirate.

– 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto

Calende – Varese.

– 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.

Chi invece preferisce l’ascolto in streaming può CLICCARE QUI.