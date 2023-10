Il dottor Massimo Bignotti nominato primario della cardiologia all’ospedale di Tradate

Il nuovo Direttore della Cardiologia dell’Ospedale di Tradate è il dottor Massimo Bignotti.

57 anni, laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Pavia, si è specializzato in cardiologia, sempre nella stessa Università nel 1995. Dal 1996 ha lavorato in Cardiologia all’Ospedale di Busto Arsizio e successivamente, per quasi due anni, come cardiologo all’Ospedale di Borgomanero.

Dal 1999 è in forza alla Cardiologia dell’Ospedale di Tradate dove, dal 2018, ha ricoperto l’incarico di responsabile della struttura per poi succedere, nel 2022 come facente funzioni, alla dottoressa Battistina Castiglioni nominata alla cardiologia d’urgenza a Varese. Il dottor Bignotti in questi mesi ha svolto l’incarico di alta specializzazione nella gestione del paziente cardiologico complesso.

Da oltre 20 anni, il Dottor Bignotti, si occupa di elettrostimolazione avendo al suo attivo oltre 700 interventi di posizionamento di impianti di pace-maker mono e bicamerale, 260 interventi di sostituzione di pace-maker e 135 interventi di posizionamento di impianti con defibrillatore.

Ha partecipato, infine, a numerosi corsi e congressi nazionali e internazionali in qualità di relatore ed è stato docente della Scuola Infermieri.