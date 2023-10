Il dottor Rabbiosi primario della chirurgia maxillofacciale della Sette Laghi nominato presidente della Società del Basicranio

Il Dott. Dimitri Rabbiosi, responsabile della Chirurgia Maxillo-Facciale di ASST Sette Laghi è stato eletto Presidente della Società Italiana del Basicranio. Il Dott. Mario Turri Zanoni, dirigente medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, nominato Segretario della società.

Soddisfazione per ASST Sette Laghi e per l’Università dell’Insubria per la conferma del lavoro di squadra fra otorinolaringoiatria, chirurgia maxillo-facciale, neurochirurgia, neuroradiologia, anatomia patologica, radioterapia e oncologia.

La Società Italiana del Basicranio (SIB) è una società scientifica fondata da un gruppo multidisciplinare di Otorinolaringoiatri, Neurochirurghi, Chirurghi Maxillo-Facciali, Radioterapisti e Neuroradiologi, coinvolti in un percorso comune verso una nuova frontiera di trattamento integrato per patologie complesse considerate fino a pochi anni fa praticamente incurabili.

«Lavoreremo per disegnare percorsi di cura personalizzati per ogni paziente affetto da tumori della base cranica» ha affermato il Dott. Rabbiosi.