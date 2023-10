Il Fai a Sant’Anna. Nel quartiere di Busto Arsizio progettato da Castiglioni le interviste dei volontari

Il FAI ha organizzato nel fine settimana 14-15 ottobre una due giorni, ricca di appuntamenti in Busto Arsizio, per ricordare la memoria dell’Architetto e artista Richino Castiglioni. L’organizzazione non ha dimenticato il villaggio S.Anna , quartiere di Busto Arsizio da lui progettato.

I giovani volontari del FAI si sono dati da fare con grande entusiasmo, intervistando chi tra i residenti aveva più memoria e recandosi a visitare i luoghi fondamentali del suo estro architettonico e artistico.

Ne dà notizia il parroco del quartiere don David Maria Riboldi che nel notiziario settimanale aggiunge: «In particolare, forse non tutti sanno che… le vetrate artistiche, che fanno da parete della chiesetta dell’asilo, sono proprio di sua mano. Ahinoi molto scure e non del tutto ben visibili: chissà che non si riesca a recuperarne lo splendore nel tempo, grazie proprio agli amici del FAI».