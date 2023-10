Il festival Cerealia 2023 prosegue con l’incontro “Costruisci il tuo spazio verde”

Dopo il successo del primo incontro di “bagno di foresta”, il festival Cerealia 2023, organizzato dall’associazione Aisu, prosegue con l’incontro “Costruisci il tuo spazio verde”.

A parlarne, sabato 21 ottobre alle 17.30 alla Colonia Elioterapica di Germignaga, sarà Mario Allodi: architetto paesaggista e direttore della famosa scuola “Arte e Messaggio” di Milano. Laureatosi a Milano e specializzatosi a Torino, Allodi si è perfezionato nell’arte della progettazione di giardini all’Istituto Superiore di Architettura e Disign. L’amore per l’arte del verde nasce dalla passione per i temi ambientali.

E’ stato tra i fondatori del Movimento Verde Italiano, e questa esperienza lo ha portato a dedicare la propria professionalità a sviluppare e approfondire il tema della natura e del giardino. Dal 1994 dirige nel Comune di Milano la Civica Scuola Arte e Messaggio, un istituto che oggi rappresenta un baluardo della formazione pubblica in Italia su tutti i temi legati all’arte visiva e alla comunicazione visiva. Definisce l’arte del giardinaggio come la più nobile delle arti visive, arte che si rifà a un tema molto importante e molto profondo.

Per Allodi il giardino è “un luogo che deve maturare dentro di te”. Dal giardino, dice, siamo stati cacciati e al giardino vogliamo tornare. Non è necessario avere a disposizione un grande spazio verde per riuscire a ricostruire un ambiente verde in cui poter ritrovare l’armonia della natura, anzi più il confine è ristretto, più la creatività si esalta al meglio. E’ nello spazio piccolo, sostiene Allodi, che si riesce a cogliere il dettaglio.

E’ sufficiente avere la passione delle piante e voler dedicare il proprio terrazzo, o un angolo della propria casa alla realizzazione di un piccolo giardino. Nella realizzazione del giardino però è molto facile sbagliare, perché si va a operare su materiale vivo. Occorre allora competenza, cura e pazienza.

«Il messaggio di Allodi sarà prezioso per ognuno di noi – fanno sapere gli organizzatori -, se amiamo il verde e comprendiamo la sua importanza nella nostra vita. Inoltre, partecipando all’incontro, potremo allargare i nostri orizzonti rendendoci partecipi del verde della città e diventando così parte attiva per il suo sviluppo e mantenimento. Speriamo che il messaggio possa essere accolto e sostenuto dalla partecipazione di tutti».