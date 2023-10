Il festival del giornalismo si apre al territorio: ecco gli eventi di Glocal +

Una carrellata di eventi sul territorio con le realtà che lo vivono. Sono tanti gli appuntamenti di Glocal+, costola del festival del giornalismo varesino che torna per la sua dodicesima edizione a Varese.

Un palinsesto che anticipa e affianca il programma di Glocal in programma dal 9 al 12 novembre: una kermesse di eventi tra incontri, presentazioni di libri, mostre, proiezioni, escursioni.

Glocal + dal 2 novembre vi porta ad esplorare il tema “Visioni”, insieme ai partner che hanno realizzato questo palinsesto, uno sguardo al futuro senza dimenticare il passato. Lo farà ricordando figure come quella di Don Milani nel centenario della sua scomparsa con un convegno e la proiezione di un documentario, ma anche con la visita al Villaggio Cagnola dove è ancora possibile vedere la sua visionaria esperienza educativa.

Antonio Bassanini costruttore del Novecento viene ricordato in una mostra del Comune di Varese, lo scrittore Guido Morselli in uno spettacolo teatrale, lo stilista bustocco Walter Albini in un convegno dove viene presentata la rete museale della provincia di Varese, Miva. Giorgio Gaber con la proiezione di un documentario a lui dedicato.

Focus di molti incontri è quello dell’Europa: Varese ospita un dialogo sul futuro dell’Unione Europea e la preparazione alle Olimpiadi 2026. Un incontro che si sofferma sul ruolo delle autorità locali e regionali in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 con diversi ospiti, tra cui il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Di Europa si parla anche con il CSV Insubria nella tavola rotonda che coinvolge Piero Graglia, professore di storia delle relazioni internazionali all’Università statale di Milano. Si parla di progetti di aggregazione giovanile e animazione sociale nei programmi di scambio europei, anche con le realtà studentesche. Alla Libreria Boragno di Busto Arsizio invece, si affronta il tema più che attuale della guerra in Ucraina con Mattia Sorbi, giornalista Rai e La Repubblica e inviato nelle zone del conflitto.

Hackaton è il convegno che parla dell’Europa e delle sue relazioni locali e internazionali intorno alla cultura, al tema della rigenerazione urbana, dello sviluppo sociale, dell’innovazione, delle nuove tecnologie ed è proposto da Karakorum teatro. Un momento di condivisione e co-progettazione dedicato a artisti, giornalisti, studiosi, operatori culturali, policy makers. E ancora, proiezioni e spettacoli teatrali dedicati anche al dramma italiano di Fiume.

Villa e Collezione Panza e la Pallacanestro Varese parlano alle nuove generazioni con un incontro dedicato alle nuove forme di comunicazione. L’Università Liuc di Castellanza porta gli studenti alla scoperta della prima fabbrica modello lean e industry 4.0 italiana, sviluppata dai docenti e dai ricercatori della Scuola di Ingegneria Industriale della LIUC, in collaborazione con aziende leader nella produzione e fornitura di tecnologie.

Spazio all’arte con il Museo MA*GA di Gallarate che invita alla mostra “Valentina Vetturi. La Matematica del Segreto e altre storie” (opening 7 ottobre). Una serie di opere che permettono di approfondire e chiarire alcune parole-chiave che caratterizzano la nostra contemporaneità digitale come Hacking, Metaverso, Criptovaluta, Intelligenza Artificiale.

In particolare, per i più piccoli c’è la possibilità di partecipare al laboratorio “Cartoline da un mondo tutto mio” legata all’esposizione “Il profilo dell’immagine. Arte e fotografia in Italia”.

Restando in tema musei ricordiamo l’importante convegno organizzato dal Comune di Busto Arsizio che coglie l’occasione per presentare MIVA, la rete dei musei industriali del Varesotto. Un appuntamento molto importante che vedrà presentare la rete che comprende nove musei industriali del Varesotto.

La cucina è presente con la scrittrice e influencer Francesca Giovannini, conosciuta come Thebluebirdkitchen che presenta il suo nuovo libro “Cucina on the road” in un incontro del Premio Chiara Festival del Racconto.

Il convegno “Locus Loci. Nuove sfide e visioni” è una riflessione sui luoghi e beni che costituiscono il patrimonio culturale del Lago di Varese. AceTonico invece, è la rivista online dedicata all’antropologia che si presenta al territorio. Controvento Trekking ci porta invece a camminare sui sentieri di confine tra Italia e Svizzera.

Il programma di Glocal + è in continuo aggiornamento.

Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito, tranne dove specificatamente indicato.

Scorri tutto il programma nel dettaglio.