Il grande sport protagonista a Malnate per l’incontro diocesano

Bellissima serata di sport a Malnate. Il palazzetto dello sport di via Gasparotto, lunedì 16 ottobre, ha ospitato l’incontro diocesano della Diocesi di Milano, l’atteso appuntamento di inizio stagione, quello che dà il via al nuovo anno sportivo legato al mondo oratoriale. E la grandezza della manifestazione non è stata solo nell’altissimo livello degli ospiti, ma anche nel saper coniugare i campioni allo sport di base, quello delle piccole realtà oratoriali e di paese.

Tante le personalità presenti, dalle istituzioni laiche come il Prefetto Salvatore Pasquariello e al sindaco di Malnate Irene Bellifemine, ma anche quelle religiose come monsignor Luca Raimondi e il nuovo vicario episcopale di Varese, Franco Gallivanone.

Il mondo dello sport ha visto la presenza di campioni e di realtà di altissimo livello, che nel corso della serata hanno ricevuto un riconoscimento. Alessandra Marzari, presidentessa della Vero Volley – società milanese in Serie A sia con la squadra femminile, sia con quella maschile – è stata premiata per l’impegno nel mondo della pallavolo, sempre portando avanti un progetto educativo, che lei stessa ha confermato a parole, tenendo vivi i valori fondamentali dello sport e della vita. E della Vero Volley fa parte anche Alessia Orro, capitano della squadra milanese, palleggiatrice della Nazionale e in passato anche della Uyba Busto Arsizio, che a sua volta è stata premiata per l’impegno.

Ha vestito un po’ i panni della “padrona di casa” Arianna Talamona, che da Malnate è partita per i grandi successi ottenuti nel nuoto paralimpico e che a Malnate è tornato per questa serata. Arianna si è distinta vestendo i colori della Polha Varese della presidentessa Daniela Colonna-Preti, che a sua volta ha ricevuto un riconoscimento per l’attività svolta nelle varie discipline. Si è collegata da remoto, dal raduno della nazionale di scherma, la campionessa Arianna Errigo. E dal mondo della scherma arriva anche Marco Fichera, che dopo essere stato un campione in pedana si è distinto nell’impegno dell’organizzazione per i mondiali che si sono svolti a Milano in estate.

Per il mondo del basket è stato premiato Carlo “Charlie” Recalcati, impegnato il mese scorso al mondiale con la Nazionale Italiana, che è stato accompagnato da due leggende come Aldo Ossola e Massimo Lucarelli.

La serata è stata anche una vetrina per le società sportive malnatesi, dalla squadra di pallavolo Stella Azzurra, che fa parte del mondo Yaka, alla società di ginnastica della San Martino Or.Ma., ma anche una partita speciale tra i giovani della Malnate Basketball e i campioni della Malnate&Sport, la squadra di pallacanestro dell’associazione “La Finestra” composta da ragazzi con disabilità intellettive e relazionali.

L’evento si è concluso con la consegna da parte del vescovo Raimondi a don malnatese Alessandro Sacchi della fiaccola di «Ora Sport on fire tour», che coinvolge le Zone pastorali di Varese) – di cui fa parte Malnate – e Monza. L’iniziativa è inserita nell’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nel tema della “solidarietà”, come inserito anche della Lettera dell’Arcivescovo agli sportivi, che è stata presentata e diffusa durante la serata.