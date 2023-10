Il jazz di Enrico De Carli sul palco di Varese Vive

Prosegue la stagione del 67 Jazz Club Varese, in stretta collaborazione con l’associazione Varese Vive. Dopo i partecipatissimi concerti del Last Organ Trio e dei Footwarmers di Mario Mariotti, il calendario del mese di ottobre si conclude con l’esibizione del trio del pianista milanese Enrico De Carli, accompagnato al contrabbasso da Riccardo Vigoré e alla batteria da Tony Boselli, in calendario domenica 29 ottobre alle ore 18 nella sede di Varese Vive in via San Francesco d’Assisi 26 (gradite le prenotazioni al n. 339-8208969).

In programma ci sono molti classici della musica jazz tradizionale, con particolare attenzione allo swing, prediletto dal leader, e alcuni brani originali, oltre alla presentazione del libro “Vite svitate”, scritto dallo stesso Enrico De Carli.

La stagione del 67 Jazz Club proseguirà poi il 12 novembre con il Creative Jazz Quartet del sassofonista Francesco Senia e del trombettista Stefano Bassalti (accompagnati dal contrabbassista Fabio Mazzola e dal batterista Stefano Bonacina), il 26 novembre con il quartetto del grande clarinettista Paolo Tomelleri (Fabrizio Bernasconi al pianoforte, Marco Mistrangelo al contrabbasso e Tony Arco alla batteria) e il 1° dicembre con Cantallops Island di Enza Cannone, per poi riprendere a gennaio con un programma ancora in via di definizione.