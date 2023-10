Il JRC di Ispra apre le porte ai dirigenti delle scuole del Varesotto

Il 4 ottobre 2023 il Centro di ricerca della Commissione europea ha aperto le porte ai Dirigenti scolastici della provincia di Varese. Il Joint Research Centre di Ispra ha raccontato e mostrato le attività rivolte agli studenti delle scuole superiori.

La collaborazione proficua dell’Ufficio scolastico di Varese, con la presentazione delle referenti delle aree strategiche più innovative del comparto scuola, è stata accolta dai dirigenti con entusiasmo, associata anche alla visita al laboratorio molecolare tossicologico e microbiologico e al laboratorio per le applicazioni spaziali.

Il direttivo del JRC, rappresentato da Paolo Castello, dirigente del centro, ha affascinato i dirigenti dando i numeri in km di estensione e di strade interne, ricercatori e utenti, progetti e obiettivi.

Apre i lavori Pietro Bosello, dirigente del Gadda Rosselli, portavoce dell’Ufficio Scolastico, capofila della rete delle scuole nell’ambito dell’internazionalizzazione. A seguire Sonia Serati, referente delle attività internazionali che le scuole stanno realizzando ormai da anni, come i progetti Erasmus plus,CertiLingua, CLIL, eTwinning, Exchange students, ha presentato gli aggiornamenti dei progetti e i tempi di azione.

A seguire la parola passa a Rossella Speroni, madrina della giornata, responsabile del Programma giovani. Quest’anno i seminari per le scuole superiori saranno in lingua italiana, inglese, tedesca, spagnola, greca e portoghese. I temi dei seminari on line sono incrementati con argomenti avvincenti, si pensi a intelligenza artificiale, emissione dei veicoli, la Blue Economy, i cambiamenti climatici, migrazione, democrazia partecipata, e tanti altri.

Il tutto inserito in un concorso che vedrà i ragazzi redattori di una rivista scientifica-divulgativa sui temi da loro approfonditi.

La referente Francesca Benedetti, sempre per l’UST Varese, ha spiegato come i seminari del Centro di ricerca di Ispra sono declinabili come momenti di Alternanza Scuola Lavoro. E prima di entrare nei laboratori di ricerca, Debora Lonardi, con una presentazione decisamente innovativa, ha dato indicazioni circa il supporto che l’ufficio scolastico metterà a disposizione di tutti i partecipanti al concorso del JRC.