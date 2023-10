Dai ritmi dei Pink Floyd ai misteri dell’universo: a Bisuschio l’appuntamento con Fabio Peri

In occasione del 50° anniversario dell’iconico album “The dark Side of the Moon” dei Pink Floyd, lo spettacolo propone notissimi brani della band britannica che accompagneranno una conversazione scientifica

La trentaduesima edizione di “Girovagando in Musica” ha iniziato il suo viaggio dal Sacro Monte a Orta San Giulio. Questo evento, organizzato dal Gruppo Caronte, propone itinerari che attraversano luoghi affascinanti della nostra penisola, tra mare, colline, laghi e montagne, e ora si spinge oltre, alla scoperta dell’Universo.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 15 ottobre 2023, alle 18:30, presso il Campo Sportivo di Bisuschio. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Astronomica M42, il Gruppo Caronte presenterà “Il Lato Oscuro dell’Universo“. Un tema di grande attualità, la materia oscura, che suscita l’interesse sia del pubblico esperto che dei giovani, grazie anche alla sua rappresentazione in cinema e serie televisive.

L’evento celebrerà anche il 50° anniversario dell’iconico album “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd. Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare famosi brani della band britannica, arrangiati in modo originale per voce, violino, violoncello, arpa e tastiera. Questa performance musicale accompagnerà una conversazione scientifica tenuta dall’astrofisico Fabio Peri, che guiderà il pubblico alla scoperta di ciò che compone il 96% del Cosmo.

Fabio Peri, dopo aver conseguito la laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Milano, si è dedicato all’astronomia extragalattica, alla cosmologia e allo sviluppo della nuova tecnologia dei Liquid Mirror Telescopes. Collabora con l’Università della British Columbia a Vancouver, Canada, e con l’Osservatorio Astronomico di Milano Brera. Dal 1999 è il Conservatore del Civico Planetario U. Hoepli di Milano.

Per chi desidera partecipare e ha esigenze particolari, si consiglia di contattare gli organizzatori al numero 348 2257382, in modo da garantire la migliore esperienza possibile.

Gli itinerari del Gruppo Caronte proseguiranno fino a novembre 2023, con un calendario realizzato grazie al contributo e patrocinio di diverse istituzioni e strutture turistiche, tra cui la Provincia Autonoma di Trento, l’Ufficio Turistico della Valle d’Aosta, la F.A.I.T.A, e molti altri.