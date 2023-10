Il liceo linguistico di Varese ha ricevuto il Label Europeo delle lingue 2023

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha conferito il riconoscimento del Label Europeo delle lingue 2022 al nostro Liceo Linguistico con un progetto in Spagnolo “Un Quijote muy tecnológico, le TIC possono essere inclusive”.

In occasione dell’European Vocational Skills Week (Roma 23-27 Ottobre 2023) il martedì 24 di ottobre la professoressa Stefania Galli delegata del preside e la referente del progetto vincitore professoressa Susana Novoa hanno assistito alla cerimonia di premiazione all’Auditorium INAPP di Roma. Il Liceo Linguistico ha ricevuto questo riconoscimento anche nell’anno 2023, con un altro progetto in spagnolo ed è stata premiata la continuità e l’innovazione didattica.

In un periodo di pandemia in cui gli scambi internazionali sono stati sospesi, le nuove tecnologie ci hanno permesso uno scambio culturale virtuale fra il nostro Liceo e una scuola spagnola.

Durante questo percorso hanno lavorato insieme la referente Susana Novoa in compresenza con la docente Cecilia Heguy nella classe 3BL di ELE3 in collaborazione con l’insegnante partner in Spagna Carmen Pérez Fernández insieme agli alunni della classe 1° de ESO del I.E.S. María Soliño de Cangas (Galicia, España)