Il Mantova cerca rivincita contro la Pro Patria, Colombo: “Dobbiamo far valere il fattore casa”

È tempo di rivincita tra Mantova e Pro Patria. Meno di un mese fa i tigrotti di Busto Arsizio hanno superato, di misura, i Virgiliani nel match ad eliminazione diretta di Coppa Italia al Danilo Martelli di Mantova.

Sabato 14 ottobre, ore 14, è invece la Pro Patria a ospitare allo Speroni di Busto Arsizio i rivali lombardi per l’ottava giornata di campionato, che si prospetta di tutt’altro tenore e dal più elevato tasso di difficoltà. I Virgiliani vogliano infatti ritrovare la retta via e, con i suoi migliori uomini in campo, riprendersi quel che le seconde linee hanno lasciato nel match di Coppa Italia, partita indigesta all’allenatore del Mantova, avvelenato, così commentò quella sconfitta: «Preferisco perdere 100 partite che vincere come ha fatto oggi la Pro Patria».

Ma come vinse quella Pro Patria? Non con un discutibile calcio di rigore o un gol in fuorigioco, ma difendendosi sul campo di quella che allora era la capolista, per colpire in contropiede. Un must del calcio italiano, che ancora fa scuola, soprattutto in Serie C, anche se a livello internazionale questa filosofia di gioco è sempre meno sposata. Forse.

Ad ogni modo per mister Riccardo Colombo si tratta di acqua passata, obiettivo della sua Pro Patria è, dopo le due vittorie in trasferta e il pareggio d’oro di Padova, tornare a fare punti pesanti in casa, nelle mura amiche dello Speroni, dove la squadra non vince dal 4 febbraio, oramai un intero girone se si considerano complessivamente le ultime due stagioni.

«L’obiettivo è quello di invertire il trend che abbiamo in casa – commenta il mister in Sala Stampa -. Ai ragazzi ho detto che bisogna far valere il fattore casa, cosa che bisogna mettere in pratica a partire dalla partita di domani contro un avversario difficile e forte come il Mantova. Ci aspetterà una partita di pazienza e di sacrificio, in linea con le ultime che abbiamo disputato».

“MANTOVA HA IN MEDIA IL 70% DI POSSESSO PALLA”

«Il Mantova tende ad aprirsi tanto, a sfruttare l’ampiezza del campo. Hanno giocatori tecnici che sanno giocare molto bene tra le linee, noi dobbiamo essere bravi a mostrarci stretti, compatti e impedir loro di agire così. Dovremo giocare i duelli sugli esterni: questo è ciò dobbiamo concedere. Il Mantova ha di media circa il 70% di possesso palla, in Coppa Italia, nella partita contro di noi, la percentuale è stata ancora più alta. Questo è quello che dobbiamo aspettarci, consapevoli che ci vorranno pazienza ed equilibrio. Dovremo giocare sempre corti come squadra, perché se ci allunghiamo rischiamo di imbatterci in un avversario davvero temibile».

“UNA PRO PATRIA IN EVOLUZIONE”

«Penso che a Padova sia stata una partita alla pari: nel primo tempo hanno fatto meglio i nostri avversari, nella ripresa noi, soprattutto da quando abbiamo iniziato a giocare di più e con maggiore tranquillità. Siamo una squadra in evoluzione, stiamo sempre cercando di mettere qualcosa di nuovo per diventare squadra vera. Siamo giovani e ci vuole pazienza, fiducia e lavoro».

“LA SQUADRA HA IMPARATO A REAGIRE COLPO SU COLPO”

«Finora l’approccio al fischio di inizio è sempre stato buono, anche nelle partite in cui abbiamo perso, quando però ci siamo lasciati andare al primo episodio negativo. In questo momento invece vedo che la squadra è capace a reagire colpo su colpo. Lo abbiamo fatto anche a Padova, su un campo dove non so quante squadre faranno punti».

“TUTTI CONVOCATI, MA LOMBARDONI …”

«L’abbiamo detto fin dall’inizio, abbiamo subito l’assenza dei giocatori più esperti che ci possono trasmettere serenità, la giusta mentalità. In questo periodo Fietta è stato fondamentale, come lo stesso Bertoni, Nicco e Marano, che quando entra dà una mentalità importante. La formazione? Ho ancora un paio di dubbi. Ho tutta la rosa è a disposizione ma Lombardoni non è al 100%, non so ancora se scenderà in campo già dal primo minuto. Abbiamo tante scelte e alternative diverse, anche dalla panchina. Vedremo come si svolgerà la partita».

