Il menù del giorno in Nepal a cinquemila metri

Da Varese fino al campo base dell’Everest, a 5364 metri di altitudine: è l’avventura a cui si prepara un gruppo di varesini, guidati da Ngima, guida nepalese che da vent’anni vive in provincia e che porta avanti escursioni, ma anche progetti solidali nelle valli del Paese d’alta quota

Giorno 8

Dopo l’ennesima notte passata nelle gelide camere del lodge (ops, ci siamo dimenticati il piccolo dettaglio della completa e totale mancanza di riscaldamento nelle camere) partiamo per la nostra prossima meta, non prima di esserci gustati una moka, avete capito bene.

A sorvegliare il nostro cammino lo splendido e imponente Ama Dablam, che svetta alle nostre spalle con i suoi 6812 mt. Si inizia ad avvertire la quota e il passo si fa più lento. Mano a mano, davanti a noi si stagliano nuove vette sempre più maestose, come il Pumori (7161 mt). Proseguiamo imperterriti, in fondo siamo sassi e rotoliamo sulla pelle della terra (cit. Litfiba).

Ci fermiamo per pranzo e ci sorge l’atroce dubbio che l’Himalaya sia abitata, non solo dallo yeti, ma anche dal Conte Dracula. Infatti, ci servono una comunque deliziosa zuppa che probabilmente conteneva la produzione mondiale di aglio. Riprendiamo la salita attraverso la valle del Khumbu, accompagnati da un gelido vento. In cima alla risalita ci attende il commovente memoriale delle vittime dell’Everest e delle vette limitrofe. Ancora un’oretta e, finalmente, arriviamo al lodge.

Per cena doppia sorpresa. Udite udite, piatto di spaghetti al pomodoro in Nepal a 5030 mt di altitudine…buonissimi, il bis grazie. E per finire, torta per tutti per festeggiare il compleanno del nostro Massimo che oggi compie 43 anni. Auguri da tutti noi.

Attenzione: non pensavamo di essere così famosi. Stamattina siamo stati fermati da un gruppo di italiani che ci hanno additati come “quelli di Varese degli articoli”. Grazie a tutti per l’affetto (vi aspettiamo a Malpensa con salumi e formaggi…non dimenticate il pane).