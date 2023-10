Il mercatino fatato, la giornata della meraviglia e castagnate nel weekend di Angera

Sarà un weekend autunnale quello in arrivo tra sabato 21 e domenica 22 ottobre ad Angera, con protagoniste fate, laboratori sulla pace, e castagne e vin brule.

Nel fine settimana il lungolago sarà allietato, a partire dalle 9.30, dalle Fate del Lago di Angera con momenti di spettacolo, dalla giocoleria (sabato dalle 10 alle 11, artisti di strada dalle 14 alle 18.30) e laboratori per bambini (bolle giganti dalle 11 alle 13 e poi di nuovo dalle 14). Si potrà visitare il Mercatino Fatato a cura dei commercianti locali e in entrambe le giornate sarà presente il truccabimbi.

Per bambini e famiglie è inoltre prevista, domenica 22 ottobre, a partire dalle 14:15, sui pratoni in riva al lago, la Giornata della meraviglia. Promosso dalla Città e dalla Comunità pastorale in concerto con le Associazioni e il contributo di Regione Lombardia, saranno proposti laboratori, musica, spettacolo di magia, bolle di sapone e merenda.

Sempre domenica 22 ottobre l’associazione Il Castellaccio di Barzola di Angera organizza l’iniziativa enogastronomica autunnale Castagnata e vin brulé. Ritrovo sotto l’allea lungolago Piazza Garibaldi dalle ore 9 alle ore 18. Dettagli su www.angera.it sezione appuntamenti

Proiettandosi invece al ponte per le feste dei santi e dei morti, in occasione di Halloween il Civico Museo Archeologico di via Marconi 2 ha allestito per i bambini e i ragazzi (dai 5 ai 12 anni) martedì 31 ottobre, ore 20.30, la visita teatralizzata di Storie di paura arriviamo!