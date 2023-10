Il mondo delle donne raccontato da Rosella Orsenigo a Valbossa In Rosa

Nuovo appuntamento di Valbossa In Rosa, la manifestazione organizzata da In Valbossa per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa, di carattere culturale, si terrà a Inarzo il prossimo giovedì, 19 ottobre, alle ore 21, nel Salone dell’Oratorio di Piazzale Chiesa; si tratta della presentazione del libro “Storie di Donne Raccontate dalle Donne” scritto da Rosella Orsenigo, un’occasione per esplorare il mondo femminile nelle sue molteplici sfaccettature attraverso le parole e le storie di quaranta donne. Il provento generato dalla vendita di questo libro verrà devoluto all’A.N.D.O.S. Onlus (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), un’organizzazione che svolge un ruolo fondamentale nella lotta contro il tumore al seno, offrendo supporto alle donne colpite da questa malattia.

Il mondo femminile emerge nella sua interezza dai racconti di quaranta donne: donne madri, donne spose, donne nel mondo del lavoro, donne dai grandi sentimenti, che lottano per raggiungere i loro obiettivi, che affrontano con coraggio pericoli e paure sorrette spesso dalla fede, donne che non si piangono addosso, ma affrontano la difficoltà di esistere senza mai venir meno alla loro dignità. Il lavoro di ogni autrice, come la tessera di un mosaico o la singola pietra di un gioiello, è in sé di valore, ma unito ad altri, altrettanto preziosi, acquista ancora più significato perché così genera qualcosa di unico, di compiuto, di meraviglioso. Racconto dopo racconto ci si trova partecipi di sensazioni e sentimenti che scopriamo appartenere alla nostra sfera più intima perché quella che viene narrata è la vita con specificità e valori che sono universali e senza tempo.

Rosella Orsenigo, l’autrice di questo libro, è una studiosa delle tradizioni e della storia locale, con una particolare attenzione al mondo femminile. Appassionata di teatro, ha scritto e diretto numerose commedie in lingua locale. Inoltre, come docente di lettere, ha collaborato con gli studenti per realizzare cortometraggi e condurre ricerche. Il suo impegno nella preservazione delle tradizioni e delle leggende locali è evidente nelle sue pubblicazioni precedenti, tra cui “Bosino per tutti” e “Le mille e una Giobia.”

“Storie di Donne Raccontate dalle Donne” è una testimonianza dell’importanza della dignità femminile, della determinazione e dell’amore. Le storie narrate riflettono il cuore e l’anima delle donne, rendendo omaggio alle loro lotte e alle loro conquiste.