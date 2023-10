Il “Mondo piccolo” di Tiziano Riverso alla biblioteca di Bodio Lomnago

Il “mondo piccolo” di Tiziano Riverso nella biblioteca di Bodio Lomnago. L’artista sarà ospite di una bella iniziativa organizzata dall’associazione Amici Di Filippo.

Com’è il mondo di un Artista? Per Tiziano Riverso è un “Mondo piccolo”. Piccolo perché occupa un tratto di penna, perché si sviluppa in una immagine, perché “invade” l’angolino della pagina.

Ma piccolo non vuol dire “minore”, tutt’altro… Il mondo che Riverso osserva e racconta sono le problematiche sociali, è l’attualità tormentata, è l’attimo fuggente di un sorriso.

Ci sarà la possibilità di scoprire e apprezzare tutto questo “Mondo piccolo” nella serata dimostrativa di venerdì 20 ottobre alle ore 21.00 con Tiziano Riverso e la sua lavagna pronta ad ospitare fumetti e disegni partoriti dal suo estro.

Seguirà, per una settimana intera da domenica 22 a domenica 29 ottobre dalle 16:00 alle 18:30 una mostra di suoi lavori che ci permetteranno di approfondire la sua intima umanità e il suo spirito impertinente.

Tiziano Riverso

Riverso indaga questo nostro mondo con sguardo acuto, pungente se non irriverente, e con la sua mano, attraverso il filtro della satira, traccia speditamente su una carta bianca, lasciando e lanciando al lettore, un indelebile messaggio subliminale.

Vignettista, fumettista, illustratore, Riverso ha sviluppato e concretato questo “Mondo piccolo” attraverso una molteplicità di attività, di collaborazioni, di formazioni scolastiche e aziendali.

Pluriennali sono, e alcune permangono tutt’ora, le collaborazioni con testate nazionali e locali, quali Il Giorno, La Repubblica, La Prealpina, La Provincia Pavese, Milano Metropoli, EMME con Sergio Staino.

Soggetti di queste collaborazioni sono, per lo più, vignette e fumetti a tema satirico e di cronaca.

Altrettanto lunga la sua esperienza nel Laboratorio di cabaret del Caffè Teatro e del Cabaret di Zelig, così come le collaborazioni con Flavio Oreglio, Ale & Franz, Leonardo Manera, Rocco Barbaro, nello spettacolo Pataciak, La notte dei comici viventi in qualità di disegnatore live, con il supporto di una lavagna luminosa.

E’ stato per molti anni cartoonist del Festival di Sanremo con la realizzazione di libri e mostre, tra cui, da ricordare, “Decalogo di Pippo Baudo” e “C’era un ragazzo che ….” , rassegna a fumetti dedicata a Gianni Morandi che ebbe successo a livello nazionale. Insomma, le sue vignette e i suoi versi d’amore hanno spopolato e spopolano sulla rete e nei social network.

Ma il suo mondo non si esaurisce qui perchè Riverso si inventa anche come conduttore di corsi di fumetto e di umorismo in scuole e comunità, nonché in laboratori creativi per bambini e adulti.

Questa passione lo porta ad essere formatore e creatore di laboratori di fumetto e tutoring per studenti e insegnanti di circa trecento scuole in tutta Italia.

Lo porta ad essere formatore aziendale in colossi commerciali quali Ikea, McDonald’s, PWC e fumettista presso la Confindustria con la realizzazione di corsi legati alla storia dei loghi e della nascita di aziende nazionali quali Barilla, Campari, Ducati,….

Queste alcune delle sue pubblicazioni: Felicia, libro a fumetti sulla mamma di Peppino Impastato con la sceneggiatura del regista napoletano Gregorio Mascolo; Risate a Ruota Libera vignette, battute, aforismi in sella alla bicicletta con finalità umanitarie per il Burkina Faso; I fiori di Faber illustrazioni dedicate alle canzoni di Fabrizio De Andrè sul tema dei fiori.