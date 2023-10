Il Movimento 5 Stelle di Varese alla Schiranna per “ripulire l’ambiente dall’inciviltà”

Nel pomeriggio di ieri, sabato 30 settembre, il Lido della Schiranna a Varese è stato protagonista di una raccolta di rifiuti organizzata dal Movimento 5 Stelle di Varese. “Ripuliamo l’ambiente dall’Inciviltà”, è questo il nome dell’iniziativa che si pone l’obiettivo di portare l’attenzione sull’uso responsabile e il riciclo della plastica che soffoca laghi, fiumi, mari e si accumula sulle nostre spiagge nell’ambito della campagna #IoSonoPlasticFree e sulla richiesta di rendere applicabile, attraverso i necessari decreti attuativi, la legge Salvamare (che riguarda tutte le acque, anche dolci) presentata nel 2018 dall’allora ministro dell’ambiente Sergio Costa (M5S).

Nelle scorse settimane sono state Porto Ceresio, Luino, Cerro di Laveno e Sesto Calende ad essere protagoniste dell’iniziativa, registrando una buona partecipazione e richiamando anche la presenza di alcuni amministratori locali.

“Nella sua apparente semplicità, il tour #IoSonoPlasticFree ha coinvolto sei località, tre laghi, con un intreccio di comunicazioni a Questura, Comuni, Polizie locali e Assessorati, nonché due Autorità di bacino, italiano e svizzero: siamo molto soddisfatti del risultato, sia in termini di partecipazione che di raccolta. Le decine di sacchi di plastiche sottratte alle acque sono letteralmente solo ‘una goccia’, ma mi hanno molto colpito le decine di persone che ovunque si sono complimentate e hanno collaborato – ha spiegato Diego Carmenati, coordinatore dell’iniziativa – Molto interessante l’osservazione delle plastiche ritrovate: i classici cotton fioc che tutti abbiamo visto in passato a riva oggi sono pressoché introvabili dopo la loro messa al bando, nel 2019, nella versione non biodegradabile, che ha evidentemente funzionato. Viceversa, un dato è preoccupante: raccogliendo una manciata di sabbia e osservandola attentamente si potranno trovare delle microplastiche già ridotte a un millimetro, ancora riconoscibili per i colori sgargianti ma che presto non saranno più né distinguibili né selezionabili, e che finiranno nella catena alimentare”.

“Abbiamo fatto pulizia tra la spiaggia del lido e il Parco Zanzi – ha poi raccontato Luca Paris – Abbiamo raccolto principalmente plastica. Il Movimento 5 Stelle vuole radicarsi di più nel territorio. Prendersi cura di quello che è il proprio territorio e il proprio ambiente significa sensibilizzare su grandi problemi. Noi facciamo una piccola cosa con un grande significato è un incoraggiamento verso la possibilità che i cittadini si interessino della cura del territorio”.

“La Schiranna e il Parco Zanzi sono molto importanti – conclude Paris – Abbiamo raggiunto la balneabilità dopo tanti anni, abbiamo una ciclabile che attira tante persone sul territorio, abbiamo la possibilità di dire che qualcosa si è mosso anche dal punto di vista sportivo, ma non è abbastanza. Per questo ci rimbocchiamo le maniche e pretendiamo di più”.

Presente anche Luigi Genoni, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, che ha dichiarato: “E’ significativo che la proposta, promossa dai nostri attivisti, sia riuscita a coinvolgere cittadini di varie località della provincia e anche molti giovani, a dimostrazione di come le tematiche ambientali, se declinate concretamente nella realtà locale, siano comprese e d’interesse per la popolazione. L’impegno del MoVimento 5 Stelle, attraverso la riorganizzazione territoriale attualmente in atto, sarà proprio quello di coinvolgere i cittadini su temi concreti, affinché i territori divengano luogo di politica attiva, anche attraverso il confronto con la rete di soggetti civici che operano a livello locale”.