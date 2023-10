Il nuovo largo Flaiano a Varese sarà aperto nella primavera del 2024, l’autostrada (in uscita) a novembre

Più che una commissione lavori pubblici, è stato un vero e proprio sopralluogo quello che i consiglieri hanno fatto nei cantieri di largo Flaiano a Varese, dove era convocata la seduta dell’11 ottobre 2023: presenti, la maggioranza dei membri incaricati e l’assessore ai lavori Pubblici Andrea Civati.

«Ringrazio la presidente Maria Paola Cocchiere per aver accettato la mia richiesta, complessa e magari un po’ diversa dal normale – ha spiegato l’assessore – Ma volevo dare gli ultimi aggiornamenti su questi lavori direttamente dal cantiere, perchè penso che vedendo direttamente le lavorazioni, alcune delle problematiche emerse in questi giorni possano dipanarsi».

Tra le “problematiche” di cui si è parlato in questi giorni c’erano innanzitutto tempistica e traffico: quello che i varesini si domandano ogni giorno. Ma anche costi e segnalazioni sui lavori da parte degli abitanti.

Dopo la descrizione dei prossimi – e ultimi – lavori, e le indicazioni di massima su quali saranno le tempistiche, che per la cronaca vedono a inizio novembre la riapertura dell’autostrada in uscita, cioè verso Milano, e la fine dei lavori a primavera del 2024 «E per fine intendiamo l’ultima rifinitura di cemento – sottolinea Civati – mentre contiamo che la rotonda possa essere utilizzata dagli automobilisti anche prima».

