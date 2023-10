Il paese di Albizzate in festa per un weekend con l’atteso ritorno dell’albero della cuccagna

Il prossimo weekend Albizzate si vestirà a festa con due importanti celebrazioni che coinvolgeranno l’intera comunità. Tra tradizioni, devozione e divertimento, il paese si prepara a vivere momenti di condivisione e spiritualità.

La Luna e i 5 Falò: Un Tuffo nelle Tradizioni

Sabato 7 ottobre, il cortile del Comune di Albizzate si trasformerà in un palcoscenico di festa e tradizioni con l’evento “La Luna e i 5 Falò”. A partire dalle ore 18, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera unica, tra luci, colori e profumi. L’evento vedrà la partecipazione di tutti i rioni del paese, che proporranno uno street food tipico, accompagnato da un coinvolgente sottofondo musicale.

Ma il momento più atteso sarà senza dubbio il ritorno della storica sfida del “Palo della Cuccagna”, un’antica tradizione che metterà alla prova l’abilità e la destrezza dei partecipanti. La serata sarà anche l’occasione per sostenere la festa acquistando un biglietto della lotteria, la cui estrazione avrà luogo domenica, al termine della processione.

Festa Compatronale Madonna del Rosario: Momenti di Spiritualità e Condivisione

La Comunità pastorale San Benedetto ha organizzato una serie di appuntamenti per celebrare la festa compatronale della Madonna del Rosario. Le celebrazioni avranno inizio mercoledì 4 ottobre con un pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese. La partenza è prevista alle ore 20.00 dalla Prima Cappella, con arrivo al Santuario per la Santa Messa delle ore 21. Per chi desidera, è possibile prenotare un viaggio in pullman al costo di 15 euro.

Venerdì 6 ottobre, la Chiesa Parrocchiale ospiterà il Concerto Corale Santa Cecilia alle ore 21. La domenica, invece, sarà ricca di appuntamenti: dopo la Santa Messa solenne delle ore 11.30, ci sarà un pranzo comunitario in Oratorio, seguito da una grande tombolata organizzata dall’Oratorio alle ore 15.30. La giornata si concluderà con una processione per le vie del paese alle ore 20.30, un momento di profonda spiritualità e devozione.

Lunedì 9 ottobre, infine, alle ore 20.30, la Chiesa ospiterà una Santa Messa a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia.

Questo weekend ad Albizzate promette di essere ricco di emozioni, tra momenti di festa, tradizioni e spiritualità. Un’occasione per la comunità di riunirsi e celebrare insieme.