Il patrimonio Unesco della provincia di Varese raccontato a Glocal

La dodicesima edizione di Glocal, il festival del giornalismo digitale organizzato da VareseNews, darà spazio anche ai siti Unesco presenti in provincia di Varese.

Il panel di giovedì 9 novembre, che si terrà a Varese alle ore 18.00 presso la Sala Napoleonica di Ville Ponti (clicca qui per le indicazioni stradali), vedrà la partecipazione di Francesca Caruso (Assessore alla Cultura Regione Lombardia), Enzo Laforgia (Assessore alla Cultura Comune di Varese), Paolo Sartorio (presidente della Comunità Montana del Piambello e capofila progetto Interreg dedicato), Paolo Mazzucchelli (Presidente di Alfa Srl), Elena Castiglioni (Operatore culturale e fondatrice Archeologistics), Antea Franceschin (guida ambientale) e metterà al centro storia, bellezza e cultura, motori di sviluppo sostenibile attraverso la cui tutela l’Unesco ha deciso di contribuire a preservare la pace.

Un incontro a più voci durante il quale verranno anche proiettati alcuni video inediti dedicati ai siti Unesco in provincia di Varese. Sono quattro in totale i beni iscritti nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità presenti sul nostro territorio: il tanto amato Sacro Monte di Varese (nella foto in alto), l’area di Castelseprio-Torba, l’Isolino Virginia e il Monte San Giorgio.

Monastero di Torba, Gornate Olona

Proprio quest’ultimo si annovera tra i più importanti giacimenti fossiliferi del Triassico Medio (247-237 milioni di anni fa); si tratta di un sito transfrontaliero situato a cavallo tra Italia e Svizzera, iscritto alla Lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco dal 2003 per la parte svizzera e dal 2010 per la parte italiana e recentemente incluso nel programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.

Monte San Giorgio, a cavallo tra il territorio italiano e quello svizzero

L’incontro è a ingresso gratuito ma è necessario riservare il proprio posto.

FESTIVAL GLOCAL

L’edizione 2023, in programma dal 2 al 12 novembre, si arricchisce con una rassegna dedicata al territorio e alla sua valorizzazione attraverso incontri, mostre, workshop ed escursioni e con il festival del documentario. Sono oltre cento gli eventi in programma in tutta la provincia.

Scopri tutto il programma del festival