Il Pd di Busto Arsizio prende atto delle dimissioni di Attolini: “Delude il silenzio della maggioranza”

Il Partito Democratico di Busto Arsizio prende atto – in una nota – «dell’intenzione di Francesco Attolini di dimettersi dall’incarico di Amministratore unico di Agesp Energia. Si tratta per noi di un atto dovuto e di una assunzione di responsabilità che finalmente si è concretizzata».

Il segretario Paolo Pedotti non si esime dal criticare la modalità con cui Attolini è arrivato alla decisione: «Non comprendiamo appieno le motivazioni elencate nella missiva a mezzo stampa, secondo cui alla fine le dimissioni arrivano per un problema di natura “morale” sull’utilizzo di un’immagine di Intelligenza artificiale. Il problema cha abbiamo sollevato è stato invece di opportunità politica nel rappresentare una municipalizzata di fronte ai cittadini (e ai clienti) e sull’uso che se ne fa dei social e delle immagini (perché è sempre l’Intelligenza naturale che controlla l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale)».

I Dem sottolineano che «rimane la consapevolezza che le dimissioni non cancellano quanto avvenuto, né pongono in secondo piano l’imbarazzante silenzio che la maggioranza – fatta eccezione il partito di Attolini – ha tenuto sulla questione per più di un’intera settimana».

La mozione depositata dalle minoranze (PD-Progetto in Comune-Misto-Busto al Centro), a cui si sarebbe aggiunta oggi la sottoscrizione anche del gruppo Popolo, Riforme e Libertà di Gigi Farioli e Giuseppina Lanza, è stata l’unica richiesta di presa di posizione all’interno dell’assise comunale: «Dal momento che tale mozione risulta quindi superata dai fatti, verosimilmente non ci sarà una vera e propria discussione sull’accaduto. Ciò che rimane, al netto della doverosa assunzione di responsabilità, è l’amarezza per l’accaduto e la consapevolezza di una selezione della classe (politica) dirigente talvolta troppo superficiale.