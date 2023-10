Il personale nautico a “Luce blu” riceve i diplomi di fine corso

La sicurezza a tutto tondo è nel programma della nuova edizione del “Villaggio della Sicurezza” che si conclude oggi ai Giardini Estensi di Varese, un evento ampio all’interno del quale ha preso forma il Progetto “Facciamolo in Sicurezza”, azioni articolate per sostenere il tema della Sicurezza per promuoverne azioni mirate, ma anche una nuova forma di cultura, oltre all’applicazione sempre più precisa delle norme.

Proprio in questo contesto, l’Autorità di Bacino del Ceresio, era presente per il percorso conclusivo del corso di formazione del personale nautico a luce blu, un’attività fondamentale che li ha visti coinvolti la scorsa stagione.

A consegnare i diplomi il Presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Massimo Mastromarino, il direttore dell’Ente, nonché docente e formatore del corso Maurizio Tumbiolo e il Consigliere provinciale della Provincia di Varese, Alberto Barcaro.

«L’idea di consegnare i diplomi in questo contesto – spiega il direttore dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Maurizio Tumbiolo – è proprio per sottolineare l’importanza del controllo delle coste e delle acque, attività che, da anni, stiamo portando avanti sul territorio. Crediamo che solo con modalità di presenza e di controllo si possa arginare il pericolo di incidenti durante la stagione quando nelle acque del Ceresio sono presenti diverse unità della Navigazione Lago di Lugano e centinaia di natanti privati, oltre ai turisti immersi per un bagno refrigerante».