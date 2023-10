Il podcast sul crimine di J Ax affronta il caso delle morti all’ospedale di Saronno

Il caso degli omicidi in corsia all’ospedale di Saronno che ha portato alla condanna all’ergastolo per l’ex-viceprimario del Pronto Soccorso Leonardo Cazzaniga e della sua amante e infermiera condannata a 30 anni, Laura Taroni, è finito al centro di una puntata della serie “Non aprite quella podcast”.

Non Aprite Quella Podcast è uno show creato da J-Ax e condotto insieme al rapper Pedar e al giornalista e autore Matteo Lenardon, che – scrivono nella presentazione su Spotify – «promette di svelare, in maniera non morbosa e con ironia, il surreale che nessuno ha mai avuto il coraggio di raccontare nascosto tra fatti di cronaca realmente accaduti in Italia e nel mondo. Tre persone che non hanno nulla in comune, che non la pensano mai allo stesso modo e che amano insultarsi in continuazione a vicenda».

I tre hanno iniziato un po’ per gioco durante il lockdown e sono arrivati ormai alla sesta stagione. Generalmente, affrontano crimini risalenti nel tempo oppure leggende horror. Questa volta hanno voluto toccare un fatto che è ancora vivo nella memoria di tutti mettendo insieme una narrazione tratta da articoli di giornale sulla lunga e complessa vicenda processuale e interviste, attingendo a piene mani dai quotidiani locali che hanno seguito tutta la vicenda (Varesenews compresa).

La puntata la potete trovare su Spotify, nella sezione podcast, sotto il titolo “Non aprite quella podcast – Il protocollo Cazzaniga”.