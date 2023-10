Il Prefetto in visita a Cuasso porta la sua vicinanza alla comunità colpita dalla tragedia dei coniugi Lacchi

Ieri mattina il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello si è recato in visita a Cuasso al Monte per portare la propria vicinanza alla comunità ancora sconvolta dalla tragedia dei coniugi Lacchi.

Il Prefetto, accolto dal sindaco Loredana Bonora, ha incontrato gli amministratori.

«Ho accolto con gratitudine l’ora che abbiamo trascorso insieme – dice il sindaco – le riflessioni che abbiamo condiviso, l’opportunità di intensificare qualsiasi forma di collaborazione e incontro in grado di favorire quell’ascolto che può contrastare la solitudine e far emergere la solidarietà. Ringrazio il nostro Prefetto per la sua delicatezza nell’averci raggiunti in silenzio, mettendo in secondo piano qualsiasi forma istituzionale e preferendo manifestarci la sua umanità».