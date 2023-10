Albinati, Calabresi, Morreale e Novelli: il Festival del Racconto premia i suoi finalisti

È in programma per domenica 15 ottobre la giornata di premiazione del Premio Chiara Festival del Racconto. Un appuntamento prestigioso, in programma alla Sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese, che conclude l’edizione 2023 della kermesse. L’evento è scandito dallo spoglio delle schede di voto della Giuria dei Lettori, condotto in diretta dal notaio, a seguito del quale verrà proclamato il vincitore della XXXV edizione del Premio Chiara.

Nel corso della manifestazione verranno intervistati i finalisti Edoardo Albinati, Mario Calabresi, Emiliano Morreale con Mauro Novelli. Si terrà poi la finale del Premio Chiara Giovani, con annuncio del vincitore e della classifica dei premiati e il conferimento del Premio Regio Insubrica e del Premio “un racconto per un viaggio”. Sarà l’occasione per conoscere Federica Cunego autrice di “Traffico sull’A8” e dell’antologia “Nuovi racconti” per Piero Chiara del Premio Chiara Inediti; entrambe le opere sono pubblicate da Pietro Macchione Editore. Conduce Claudia Donadoni.

Protagonisti

EDOARDO ALBINATI

Edoardo Albinati, Roma, 1956, dal 1994 lavora come insegnante presso il penitenziario di Rebibbia. Ha pubblicato libri di narrativa e poesia, tra cui Il polacco lavatore di vetri (Longanesi 1989), Orti di guerra (Fazi 1997), Maggio selvaggio (Mondadori 1999), 19 (Mondadori 2000), Sintassi italiana (Guanda 2001), Il ritorno (Mondadori 2002), Svenimenti (Einaudi, 2004), Tuttalpiù muoio (Fandango, 2006), Guerra alla tristezza (Fandango, 2009), Vita e morte di un ingegnere (Mondadori, 2012), Oro colato. Otto lezioni sulla materia della scrittura (Fandango Libri, 2014), La scuola cattolica (Rizzoli, 2016), vincitore del LXX Premio Strega, Sintassi italiana (2019). Finalista al #Chiara2023 con Uscire dal mondo, Rizzoli.

MARIO CALABRESI

Mario Calabresi, Milano, 1970. Figlio del commissario Luigi Calabresi, è giornalista ed è stato direttore de «La Stampa» e «La Repubblica». È autore di Spingendo la notte più in là (Mondadori, 2007), libro dedicato alle vittime del terrorismo. Nel 2002 insieme a Francesca Senette e Andrea Galdi – è stato insignito del premio Angelo Rizzoli per il giornalismo, e nel 2003 riceve il premio intitolato a Carlo Casalegno. Nel maggio 2011 esce il suo Cosa tiene accese le stelle (Mondadori), antologia di scritti sulle conversazioni avute con italiani “eccellenti”. Tra le pubblicazioni Mondadori ricordiamo: La fortuna non esiste (2009), Cosa tiene accese le stelle (2011), Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa (2015) e La mattina dopo (2019). Finalista al #Chiara2023 con Una volta sola, Mondadori.

EMILIANO MORREALE

Emiliano Morreale, Bagheria, 1973, insegna Storia del cinema all’Università di Roma “La Sapienza”. Ha lavorato come critico cinematografico e letterario per “Il Sole 24 ore”, “L’Espresso”, “la Repubblica”, ha fatto parte della redazione della rivista “Lo straniero”, diretto la Cineteca Nazionale e lavorato ai festival cinematografici di Torino e Venezia. Ha pubblicato fra l’altro Mario Soldati (Le Mani), L’invenzione della nostalgia. Il vintage nel cinema italiano e dintorni (Donzelli), Così piangevano. Il cinema melò nell’Italia degli anni ’50 (Donzelli) e La mafia immaginaria (Donzelli). Ha curato volumi di Carmelo Bene, Mario Soldati e Goffredo Fofi, e l’antologia Racconti di cinema con Mariapaola Pierini (Einaudi). Ha una rubrica sul “Venerdì di Repubblica”, collabora con “Hollywood Reporter” e Rai Radio 3. Finalista al #Chiara2023 con L’ultima innocenza, Sellerio.

MAURO NOVELLI

Mauro Novelli insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università Statale di Milano, dove coordina il Master in Editoria. È autore di saggi e volumi di ambito otto-novecentesco, quali Divora il tuo cuore, Milano (il Saggiatore), dedicato a Carlo Porta, e La finestra di Leopardi (Feltrinelli), viaggio sentimentale nelle case degli scrittori italiani. Fa parte del Consiglio Direttivo del Centro Nazionale Studi Manzoniani e della Commissione scientifica dell’Archivio Prezzolini di Lugano. Per i Meridiani Mondadori ha curato le Storie di Montalbano di Andrea Camilleri e le Opere di Piero Chiara.

FEDERICA CUNEGO

Federica Cunego, Busto Arsizio (VA), 1990. Laureata in Lettere Moderne, si specializza in scrittura per audiovisivo presso la Civica Scuola di Cinema e Televisione a Milano. Nel 2019 pubblica la raccolta di racconti Demoni di Polistirolo. Nel 2021 si occupa delle ricerche editoriali per la docu-serie La ragazza dei Parioli, in onda su SKY Crime Investigation. Nel 2021 viene selezionata tra i finalisti di Giallo Stresa e nel 2022 il suo racconto Il cechio viene pubblicato all’interno della antologia Delitti di Lago 6, edita da Morellini. Lavora come project manager officer in ambito bancario e fonda nel 2019 la casa editrice Il Falò.

CLAUDIA DONADONI

Claudia Donadoni, diplomata presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica paolo Grassi di Milano. Si laurea in Scienze della Comunicazione presso il Politecnico di Lugano e dal 2007 è giornalista pubblicista. Attrice, drammaturga e regista. Tiene corsi di formazione ad alta specialità agli attori ed è coaching attorale di personaggi televisivi e radiofonici. Ideatrice e conduttrice di format televisivi e grandi eventi.