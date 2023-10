Il pubblico ministero Massimo De Filippo presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Busto Arsizio

Mercoledì scorso la sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati di Busto Arsizio ha eletto come presidente il pubblico ministero Massimo De Filippo per acclamazione. Il magistrato, che è sempre stato tra i più attivi a largo Giardino per quanto riguarda l’attività dell’associazione, ha indicato come segretario il giudice dibattimentale Rossella Ferrazzi, che ha accettato l’incarico.

Al presidente e al segretario il compito di spiegare le esigenze di autonomia e indipendenza della magistratura a presidio dei diritti e delle liberta di tutti i cittadini. Saranno inoltre organizzati eventi culturali rivolti alla cittadinanza di carattere divulgativo. E per questa finalità è stato istituito dai nuovi rappresentanti un comitato di coordinamento per l’elaborazione e l’organizzazione delle iniziative da realizzare sul territorio. Proprio dall’Anm bustese partì, nel 2022, una delle iniziative che ha avuto maggiore eco e rilevanza tra tutti gli uffici giudiziari d’Italia (molti dei quali aderirono all’appello) con una lettera che invitava ad uscire dal correntismo per una maggiore unione della categoria di fronte alla riforma Cartabia che proprio in quel momento stava vedendo la luce. A quella lettera seguirono altre iniziative tra le quali uno sciopero.

Tra le prime sfide che vedranno impegnato anche De Filippo c’è l’assemblea generale ANM del 26 novembre a Roma per discutere del caso della giudice Apostolico di Catania che si era opposta, coi suoi provvedimenti, all’espulsione di alcuni migranti. Un caso in cui la politica non ha mancato di avviare una pesante denigrazione pubblica della magistrata.