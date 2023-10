Il sindaco di Besnate Gianni Corbo rientra dall’infortunio e completa la maratona di Parma

A distanza di un mese da un infortunio, bella soddisfazione per Gianni Corbo, il sindaco di Besnate appassionato podista: il primo cittadino ha completato la maratona di Parma, sulla canonica distanza di 42 km.

Archiviata l’esperienza da segretario provinciale del Pd, concentrato ora (dal punto di vista politico-amministrativo) sul suo paese, Corbo lo scorso 16 settembre – durante l’ultimo allenamento “lungo” (sulla distanza di 35 km) ha rimediato una «lesione dei legamenti della caviglia destra».

A poco meno di un mese dalla maratona di Parma, Corbo rischiava di perdere la partecipazione, ma alla fine è riuscito a rientrare: «Una piccola impresa per me di cui ringrazio le tabelle di allenamento di mia moglie Carolina Greco e la fiducia ottimistica del mio amico dottore e maratoneta Diego Baù».

Per Corbo si trattava della prima maratona completata, mentre la moglie ne aveva già una alle spalle. In ogni caso: una bella soddisfazione per il sindaco-podista, che con la moglie ha completato due volte anche la celebre corsa che si tiene a Besnate, il Boia che trail.