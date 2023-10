Il sindaco di Gavirate replica al segretario del Circolo PD: “Solo slogan e frasi fatte”

Il sindaco di Gavirate Silvana Alberio replica piccata alle accuse mosse dal neo eletto segretario del Circolo PD Gavirate Verbano Pierluigi Lucchina che accusa l’amministrazione di immobilismo: « Devo fare una precisazione al neo presidente del Circolo PD Gavirate – dichiara Alberio – Io credo che dire bugie e, ancora peggio, dirle perché non si conoscono le cose, non faccia un buon servizio al suo partito».

«Quando lui parla di isolamento vorrei fargli sapere, visto che probabilmente non lo sa, che noi abbiamo la Presidenza del piano di zona, però bisognerebbe anche sapere che cos’è il piano di zona, e abbiamo la vicepresidenza di Upel, ma bisognerebbe anche sapere che cos’è Upel. Siamo talmente non inseriti nella realtà sovracomunale, che la Provincia ci ha dato a finanziato un milione e 200 mila euro per il ponte sulla SP1, la Comunità Montana ha finanziato per 55 mila euro i muretti a secco».

«Chiedo quindi di capire meglio di cosa stia parlando questo questo ragazzo. Parlare per slogan e frasi fatte non porta da nessuna parte. Da parte del nuovo presidente del circolo, non c’è una proposta che sia una, se non quella di andare contro qualcuno, vecchia vecchia scuola che non porterà niente a nessuno. Il consiglio che mi sento di dare è quello di cominciare ad essere aderenti alla realtà gaviratese, se non vuole rischiare di essere sintonico a Gavirate come la crema pasticciera sugli sulle tagliatelle al ragù».

Il clima a Gavirate si sta surriscaldando in vista delle prossime elezioni, che si svolgeranno a primavera 2024, dove Silvana Alberio non si ripresenterà, dati i due mandati consecutivi. Il confronto si preannuncia frizzante con il ritorno anche dell’ex Simone Foti che dovrebbe presentarsi con la bandiera politica di Fratelli d’Italia.