Il sindaco Galimberti interviene al congresso del Pd: “Varese è un modello politico che va replicato”

È una prima domenica di ottobre all’insegna del rinnovamento in casa del Pd di Varese. Nella sede di Viale Monterosa si sono presentati i militanti, i candidati alla segreteria e con loro anche il sindaco di Varese Davide Galimberti che qualcosa da dire, sui modelli politici vincenti, ce l’ha sicuramente.

Presa la parola, il Primo cittadino di Varese, con senso di riconoscenza – per nulla scontato – ha subito ricordato il lavoro fatto dal segretario cittadino uscente Luca Carignola. «Con la conduzione del Partito Democratico di questa città quando abbiamo composto le liste con un campo politico così largo, che erano in molti a dubitare della capacità del partito di portare il proprio consenso ad aderire a un modello con una tale composizione civica. Ma alla fine quel modello ha premiato il Pd. Quello che si sta facendo in città in termini amministrativi, concepito, ideato e condiviso con le altre forze civiche e politiche all’interno di questa sede è stato un laboratorio di idee che oggi trova un compimento».

Galimberti ha ricordato passo passo le decisioni prese e trasformate in programma politico. «Quando si è pensato al potenziamento dei servizi nella città per il bene dei cittadini – ha detto il sindaco di Varese – è qui che stato concepito. Ora abbiamo davanti una serie di altre sfide importanti, sapendo però quello che abbiamo già realizzato. Pertanto voglio tranquillizzare tutti: le nostre opere nell’arco di pochi mesi saranno completate. Qualche forza di minoranza spera che la città si blocchi, perché per 25 anni non ha voluto farla avanzare. Oltre aver bloccato la città, questi signori hanno creato un buco che recentemente abbiamo ripianato. Aspetto ha ripercussioni sulle manutenzioni. Invito il futuro segretario a proseguire questo lavoro e questo pensiero sulle prossime sfide: quelle in programma e quelle iniziate saranno completate. Sarà compito nostro a livello locale e a livello provinciale andare incontro alle disuguaglianze. Il metodo Varese, creato da noi, va esteso a tutta la provincia».