Il sogno di Bellucci sfuma in finale: a Malaga vince Ugo Blanchet

Un doppio 6-4 a favore del francese Ugo Blanchet fa sfumare il sogno di Mattia Bellucci di conquistare il Malaga Open, torneo “Challenger 125” che si è concluso oggi (domenica 15 ottobre) sui campi in cemento della città Andalusa.

Bellucci si è arreso al transalpino che è stata l’autentica sorpresa di questa settimana visto che era entrato in tabellone con il numero 324 del ranking ATP. Peccato per il mancino di Castellanza che nel suo cammino verso la finale aveva compiuto vere e proprie imprese ma che oggi non è riuscito a sorprendere l’avversario. (foto Malaga Open)

Anzi, nel primo set Bellucci è finito sotto 3-0 dopo aver concesso il break al primo turno di servizio; da lì il tennista varesotto si era ripresa conquistando quattro games consecutivi (4-3) ma ha ceduto di nuovo il servizio all’ottavo e al decimo gioco (in entrambi i casi siglando un solo 15).

Nel secondo parziale Bellucci ha strappato il servizio a Blanchet al terzo gioco ma ha subìto il controbreak subito dopo; a quel punto i due hanno lavorato bene al servizio arrivando appaiati sino al 4-4. Poi però Blanchet ha vinto a zero il nono game e ottenuto l’ultimo break dell’incontro per regalarsi una vittoria prestigiosa.

“Bellux” era alla quarta finale in un torneo Challenger e non aveva mai perso, giunto a questo punto: in carniere ha i tornei di Saint-Tropez e Vilnius 2022 e quello più recente di Cassis 2023. Grazie ai punti incamerati a Malaga l’allievo di Fabio Chiappini e di papà Fabrizio non perderà troppe posizioni (vanno “a scadenza” le vittorie dell’anno scorso) e dovrebbe ricominciare la settimana da numero 150 al mondo (era il 144 a inizio torneo). Di certo il portacolori dell’MXP Tennis Academy ha dimostrato ancora una volta di poter competere su livelli altissimi e questa è la notizia migliore in vista del finale di stagione.