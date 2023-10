Il sottosegretario all’Istruzione Frassinetti in visita alle scuole di Gavirate

Venerdì 13 settembre, sarà in visita a due scuole gaviratesi il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito on. Paola Frassinetti.

Rientra nel programma del ministero di incontrare i docenti e gli alunni per spiegare come si sta intervenendo per migliorare l’istruzione.

Sarà l’occasione per presentare il costituendo liceo del “made in Italy” soprattutto per i ragazzi della media di Gavirate, e per raccontare loro l’origine del nome.

La prima tappa sarà al comprensivo Carducci per poi proseguire all’istituto superiore Stein. Tra i temi che verranno affrontati anche le iniziative di prevenzione del disagio minorile .

Ad accogliere a Gavirate l’onorevole ci sarà Simone Foti segretario del circolo gaviratese di Fratelli d’Italia: « Lo scopo che mi ha indotto a promuovere questa iniziativa sta nel volere avvicinare le istruzioni centrali al territorio, promuovere iniziative di confronto atte a migliorare la consapevolezza che solo un percorso condiviso può rappresentare al meglio le istanze del territorio. La disaffezione dalla politica è foriera di individualismi che non costruiscono modelli plurali di società, ma semplicemente hanno l’illusione di risolvere semplicisticamente i problemi quotidiani».

Sul tavolo anche il futuro della scuola primaria d’Oltrona destinata a chiusura: « È sicuramente un motivo di riflessione e se pur nelle reciproche autonomie l’amministrazione comunale deve giocare un ruolo determinante e consapevolmente responsabile» commenta Foti.