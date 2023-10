Il teatro di Germignaga riapre: Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta inaugurano la prima stagione

Dopo una divertente e coinvolgente anteprima con Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, in programma il 27 ottobre alle ore 21.00, il 25 novembre partirà ufficialmente la prima stagione del rinnovato Teatro Italia di Germignaga.

Così riaprirà il Teatro “Italia” grazie al desiderio congiunto della Parrocchia, proprietaria del Teatro, e del Comune di ridare vita ad un luogo che in passato è stato un importante punto di riferimento culturale con le sue molteplici attività.

Per poter realizzare questo sogno Don Luca Ciotti, motore e anima di questo progetto, ha affidato la direzione artistica a Claudio Cadario della Compagnia Youkali Teatro, regista formatore e drammaturgo originario di Gemonio, che dopo aver trascorso molti anni all’estero (Israele e Russia) è recentemente ritornato in Italia.

«Il sogno che ci abita – racconta Don Luca Ciotti – è quello di poter dare occasione alla popolazione del luinese, e a tutti coloro che vorranno imbarcarsi con noi, di crescere nella vita spirituale ovvero in quella profondità che permette di non vivere da gente superficiale ma da gente che cammina leggera e pensante dentro una società spesso complicata o troppo semplificante. Ritengo dunque che la cultura possa essere un elemento determinante per camminare in questa direzione. La scelta di consegnare la direzione artistica ad una persona competente come Claudio Cadario e la stesura di una stagione teatrale dai ricchi contenuti, dice la mission di un teatro che desidera dare anima ad un territorio. L’ambizione è che non ci si chiuda nelle nostre piccole realtà e che dalla comunità parrocchiale e civile della Valtravaglia si possa contaminare molti amici e conoscenti che vorranno condividere con noi questa avventura».

Grazie orgoglio anche per il Comune di Germignaga, felice «di essere al fianco della Parrocchia nel progetto che mira a ridare nuova vita e slancio al Teatro Italia – dice il primo cittadino Marco Fazio -. Un luogo prezioso, che può e deve diventare un’opportunità di crescita per il nostro territorio e uno spazio di socialità. Un nuovo tassello di una politica a sostegno della cultura che è centrale per la nostra amministrazione».

«La nostra sarà una stagione di qualità, che mira a presentare i diversi linguaggi del contemporaneo nel segno della contaminazione, al fine di offrire una stagione che possa coniugare sia contenuti che divertimento, secondo uno schema che prevede una stagione di teatro serale e alcuni appuntamenti pomeridiani per le famiglie. Per riuscire a realizzare tutto – aggiunge in ultimo il direttore artistico Claudio Cadario – questo è doveroso da parte mia ringraziare non solo i due Enti promotori, ma anche i miei più stretti collaboratori: la dott.ssa Eugenia Montagnini che mi ha affiancato e sostenuto in tutte le questioni organizzative e Mauro Iacchetti per i preziosi consigli, la pazienza ed il costante supporto oltre naturalmente a Lidia Eseleva, a tutti gli effetti codirettrice con me di questa stagione. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno tenuto in vita il teatro in questi anni sicuramente non facili e che mi sono accanto in questa avventura. Infine vorrei ringraziare Enzo Iacchetti per la generosa e amichevole disponibilità».

L’anteprima della stagione sarà affidata agli amici Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta che venerdì 27 ottobre alle ore 21.00 ci terranno compagnia e si racconteranno in una serata speciale, un incontro con il pubblico dove ci presenteranno non solo i ricordi di una vita in scena ma anche il loro impegno verso i temi dell’ambiente, dell’Africa e della solidarietà. Personaggi tra i più amati della televisione e del teatro, da oltre trent’anni Iacchetti e Covatta portano avanti con garbo e stile una comicità raffinata ricca d’umanità ed ironia, questa serata sarà l’imperdibile l’occasione di poterli rivedere insieme sul palco.

A seguire la stagione teatrale, con la possibilità dell’abbonamento, che porterà sul palco di Germignaga, sempre alle ore 21:00, alcune tra le più interessanti ed innovative Compagnie di teatro, il tutto con l’intento di offrire al pubblico spettacoli di alta qualità artistica.

Si partirà sabato 25 novembre con uno spettacolo incentrato sulla figura e sull’esperienza pedagogica di Don Lorenzo Milani “LETTERA AD UNA PROFESSORESSA” della storica Compagnia Chille de la Balanza di Firenze, nel centenario della nascita di Don Milani e nel cinquantesimo anno di vita della Compagnia.

Sabato 16 dicembre sarà la volta di “ENDURANCE” l’emozionante, incredibile e coinvolgente storia della spedizione al Polo Sud dell’esploratore Shackleton, portato in scena dalla Compagnia svizzera di Stefania Mariani, attrice, narratrice, clown ed insegnante teatrale tra le voci più interessanti della scena contemporanea.

Sabato 20 gennaio Youkali Teatro, con la regia congiunta del direttore artistico del teatro Claudio Cadario e di Lidia Eseleva presenterà: “TU PASSERAI PER IL CAMINO. TESTIMONIANZE DAI LAGER” un intenso spettacolo sulla memoria restituita, per non dimenticare gli orrori del passato, con l’emozionante, struggente e al contempo delicata interpretazione di Ilaria Fontana.

Sabato 10 febbraio sarà poi la volta di “TIPI TOP” di Alessandra Sarno e Giorgio Centamore, uno degli storici autori di Striscia la Notizia, un divertentissimo spettacolo che ci presenterà una carrellata di quei personaggi curiosi e strani che tutti i giorni incontriamo nella nostra vita e che, per le loro assurde singolarità, crediamo essere distanti da noi, ma che forse così distanti non sono.

Sabato 9 marzo la cantante Passepartout con il quartetto jazz Mister Ripley ci presenterà un CONCERTO SPETTACOLO per celebrare l’unicità di tutte le donne, tanto diverse tra loro quanto, per questo, straordinarie. Il tutto sulle note delle più celebri canzoni francesi.

Sabato 13 aprile la Compagnia di Bergamo Luna e GNAC Teatro, realtà tra le più interessanti ed attive nel panorama del teatro contemporaneo, ci presenterà “GINO BARTALI – EROE SILENZIOSO” uno spettacolo su di un campione che ha scelto da che parte stare: “Le medaglie sportive te le attaccano sulle maglie e poi splenderanno in qualche museo. Quelle guadagnate nel fare il bene si attaccano sull’anima e splenderanno altrove”.

Gli spettacoli della stagione ragazzi

Gli spettacoli della stagione ragazzi dedicati ad un pubblico di bambini ed alle famiglie andranno in scena invece la domenica pomeriggio, tutti a partire dalle ore 16:00

Domenica 7 gennaio “UN MONDO IN VALIGIA, CLOWNERIE IN VIAGGIO” di Stefania Mariani che si trasformerà in Miss Felicità; clown, mimo, attimi di circo e di teatro di narrazione fusi insieme per divertirci in allegria.

Domenica 11 febbraio la Compagnia di Roma Materiaviva Performance ci presenterà “FACCIAMO CHE IO ERO LEONARDO DA VINCI” attraverso giocoleria, equilibrismo e movimento per raccontare la vita e le opere di un uomo straordinario.

Domenica 7 aprile Youkali Teatro porterà in scena “RACCONTI DAL LAGO FINO ALLO SPAZIO E DA

UNA CARAMELLA FINO A UN PALAZZO” un viaggio divertente e bizzarro attraverso le storie più fantasiose

di Gianni Rodari sulle note dal vivo di Vito Zeno.

BIGLIETTI* e ABBONAMENTI*

Evento speciale, fuori abbonamento, venerdì 27 ottobre: biglietto unico € 15

Spettacoli in stagione: biglietto unico € 15

Abbonamento stagione: 6 spettacoli € 75

Stagione ragazzi: biglietto unico bambini (under 14) € 5 – adulti € 10

*ingresso con posti liberi non numerati

Info e prenotazioni: 339 129 1433 – email: direzioneyoukali@gmail.com

Ritiro biglietti e abbonamenti presso il Teatro Italia (Via G. Mameli n.20, Germignaga) dalle ore 15:00 il giorno degli spettacoli