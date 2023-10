Il tempio del basket di Masnago apre alla prevenzione del tumore al seno

Tre giorni dedicati alla prevenzione. I prossimi 14, 23 e 28 ottobre, al palazzetto di Varese gli specialisti della Breast Unit dell’Asst Sette Laghi diretti dalla professoressa Francesca Rovera, insieme agli oncologi e anatomopatologi dell’ospedale varesino, saranno nel palazzetto di Masnago per promuovere la prevenzione del tumore al seno con screening e valutazioni genetiche.

«Il palazzetto appartiene alla città – ha spiegato Raffaella De Mattè responsabile CSR della società sportiva – e insieme a “Il Basket Siamo Noi” abbiamo dedicso di ripetere l’iniziativa di sensibilizzazione aprendolo alla città».

La professoressa Rovera ha ricordato l’alto numero di nuove diagnosi registrate in Italia lo scorso anno, 56.000, donne che si vanno a sommare alle 834.000 che nel nostro paese stanno lottando o hanno superato la malattia. « Intervenire in tempo – spiega la professoressa Rovera – quando il tumore è piccolo e circoscritto può portare a una guarigione nel 97% dei casi».

Nel corso dell’ottobre rosa, tante sono le iniziative a sostegno della prevenzione che serve anche a rilanciare la campagna di screening del servizio sanitario pubblico, dedicato alle donne tra i 50 e i 74 anni di età con richiami ogni due anni e alle più giovani tra i 45 e i 49 con inviti annuali: « Regione Lombardia ha ampliato le possibilità di aderire con una prenotazione diretta – ha ricordato il dottor Paolo Bulgheroni Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Insubria – è sufficiente collegarsi al portale e scegliere giorno, ora e sede dove effettuare un’indagine gratuita».

Per Pallacanestro Varese, l’adesione all’ottobre rosa rientra in una politica di “welfare territoriale “ come ha ricordato Francesco Finazzer Fiori, responsabile marketing ed eventi, sottolineando il ruolo sociale che la società sportiva ricopre e su cui l’amministratore delegato Luis Scola investe molto, come ha ricordato anche il presidente della società di basket Toto Bulgheroni ricordando i progetti già avviati in campo sociale.

Nel corso delle tre giornate di indagini, che permetteranno di accogliere fino a 80 donne, verrà sottoposto anche un sondaggio conoscitivo della storia famigliare per individuare possibili ereditarietà per la mutazione genetica a cui lavorranno i genetisti del laboratorio diretto dal professor Fausto Sessa.

Il 15 ottobre, la squadra della OJM Varese scenderà in campo con le sopramaglie rosa, divise che poi saranno messe all’asta durante un “gala dinner” i cui proventi verranno assegnati all’Associazione Caos, partner dell’iniziativa, per finanziare un progetto di ricerca genetica legato al tumore al seno.

La manifestazione vede il patrocinio del Comune di Varese: “ Quando si promuovono iniziative di promozione alla salute si crea un flusso benefico che riguarda l’intera collettività» ha commentato Rossella Dimaggio assessore alle Pari Opportunità.