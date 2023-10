Il treno storico ferma alla stazione di Saronno

L’atmosfera degli anni ’20 e ’30 del Novecento in un viaggio in treno da Milano a Laveno Mombello. Un’esperienza suggestiva che domenica 15 ottobre i passeggeri hanno potuto vivere a bordo del treno storico di Trenord tra viaggiatori in costume d’epoca e musica di Puccini.

La rievocazione storica si è svolta da Milano Cadorna fino alla stazione di Saronno. I passeggeri del convoglio hanno assistito anche allo spettacolo della soprano Olga Medyanik, che ha interpretato una famosa aria di Puccini. Arrivato in stazione a Saronno, ad accogliere il treno e i viaggiatori c’erano anche il sindaco della città Augusto Airoldi e la sua vice Laura Succi.

Il treno utilizzato per il viaggio è composto da tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137 degli anni 1924-25, dalla locomotiva elettrica E 600-03, costruita da OM-CGE nel 1928, e dalla E 610-04, prodotta dalla Breda-CGE nel 1949.