Il trio acustico “Fall in blue” in concerto al teatro Nuovo di Abbiate Guazzone

Il trio formato dai tre giovani musicisti tradatesi si esibirà con il sassofonista Riccardo Savioli come ospite straordinario

Serata speciale al Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone il prossimo venerdì 13 ottobre alle ore 20.45. Il trio acustico “Fall in blue”, formato dai tre giovani musicisti tradatesi (Elena Scrivo, Pierfrancesco Galli e Valeria Galmarini) si esibirà in un concerto con un repertorio vario e coinvolgente, dal genere classico al soul, dalla canzone d’autore alle colonne sonore.

Cifra caratteristica del gruppo è infatti la capacità di muoversi e spaziare fra le note di un pentagramma che non conosce confini. Unico requisito per la scelta dei brani: la gioia di suonare insieme buona musica. Ospite straordinario della serata sarà il sassofonista Riccardo Savioli, che contribuirà all’ intensità delle interpretazioni. L’ingresso è a offerta libera. Per prenotare scrivere a: elenascrivo@gmail.com.