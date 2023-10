Il trombettista Mario Mariotti e i Footwarmers sul palco di Varese Vive

Dopo il successo ottenuto la scorsa settimana dal concerto di Last Organ Trio, la stagione organizzata dal 67 Jazz Club Varese prosegue domenica 22 ottobre con il gruppo del trombettista Mario Mariotti che si presenta nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese, con i suoi Footwarmers (inizio alle ore 18, prezzo del biglietto 15 euro, piccolo rinfresco gratuito a fine serata).

È una formazione decisamente atipica quella di Mario Mariotti, priva di pianoforte e percussioni; il leader si esibisce alla tromba e al flicorno e nell’occasione viene accompagnato dal clarinettista Lorenzo Baldasso, dal chitarrista Martino Vercesi e dal contrabbassista Marco Rottoli.

Anche questo concerto, così come i precedenti in questo mese di ottobre, sarà legato a iniziative filantropiche di Varese Vive e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La stagione del 67 Jazz Club Varese proseguirà poi, sempre la domenica, il 29 ottobre con il trio del pianista Enrico De Carli, il 12 novembre con il Creative Jazz Quartet, il 26 novembre con il quartetto di Paolo Tomelleri e venerdì 1° dicembre con Cantallops Island.

In via di definizione il calendario della rassegna da gennaio a maggio 2024.