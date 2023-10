Il Varese fa visita al Chieri: obiettivo rialzarsi

Sarà una trasferta da “stare attenti” per diversi motivi quella del Città di Varese in casa del Chieri. I primi due sono prettamente logistici: si giocherà alle 14.30 (domenica 29 ottobre) dopo il cambio dell’ora nella notte, e il campo di gara non sarà lo stadio di Chieri ma il campo sportivo di Gassino Torinese. Il terzo motivo, ben più legato alle “cose” di campo, riguarda la stessa squadra piemontese, che arriva alla gara da penultima di campionato e cercherà di sfruttare al meglio il turno casalingo.

Inutile dire che il Varese dovrà fare la sua partita, non permettendosi di fare altri regali dopo le tre gare senza vittoria dalle quali arriva la squadra di mister Corrado Cotta, che arriva alla sfida: «Arriviamo da un momento particolare della squadra che sta raccogliendo qualcosa di meno, ma non è una giustificazione perché il campo dice questo. Senza cercare alibi, ci mancano tre punti però bisogna andare avanti. Ci servono la fame e la rabbia per conquistare i tre punti, non possiamo assolutamente sbagliare».

«Penso che il Chieri possa fare la partita che vuole – prosegue Cotta -, io devo pensare al Varese e non possiamo pensare ad altro. Non voglio dare pressioni alla squadra ma una questione di consapevolezza: è una partita delicata in un modo o in un altro dobbiamo vincere. La scelta del portiere dipenderà anche dalla scelta sugli under anche in vista del turno infrasettimanale e della settimana intensa. Mi piacerebbe far giocare Ferrari solamente per fargli capire che gli errori fanno parte del percorso di tutti i giocatori e che non sarà una bocciatura nel caso non giocasse domani».

Riguardo agli undici in campo non ci sarà sicuramente Federico Zazzi, che ha un problema al ginocchio che lo obbligherà a un intervento chirurgico, così come Filippo di Maira che si è rotto il naso in allenamento. Assente anche Paolo Pisan, squalificato dopo l’espulsione di settimana scorsa, è possibile che Nicolò Palazzolo possa per la prima volta vestire la maglia da titolare. In avanti cercherà di sbloccarsi Sindrit Guri; proprio dai gol dell’attaccante albanese dipenderanno le ambizioni del Varese per questo campionato.

