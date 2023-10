L’Rg Ticino fa reclamo, il Varese: “Agito nel pieno rispetto delle regole”

Rg Ticino – Varese è finita 2-2. Un pari emozionante, firmato dalla rete di Furlan nel recupero della gara. Ma la partita potrebbe non essere finita. La società di Romentino e Galliate ha infatti presentato ricorso per un presunto tesseramento irregolare tra i giocatori varesini, nello specifico quella del portiere Enzo Cassano, arrivato in estate dalla Pro Patria.

Il comunicato:

In merito alla diffusione della notizia di un possibile reclamo che la società R.G. Ticino avrebbe presentato per la non omologazione del risultato della gara di ieri contro il Città di Varese (2-2) causa il tesseramento irregolare di un giocatore, la società biancorossa precisa che alle ore 16.00 di oggi non è ancora pervenuta nessuna informativa ufficiale dalla società piemontese.

Ricordiamo che le regole impongono di informare in maniera ufficiale (PEC) la controparte prima ancora che il Giudice Sportivo e che il termine di presentazione del reclamo è nella giornata successiva alla disputa della gara. Città di Varese comunica che se il reclamo verrà presentato è pronto a rispondere agli organi competenti nella consapevolezza e nella certezza di aver agito nel pieno rispetto delle regole.