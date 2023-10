Il Varese vince in tribunale, società e Amirante prosciolti

Nel corso del primo tempo della partita con il Vado è arrivata una buona notizia per il Città di Varese e per il proprio ex presidente, Stefano Amirante: la sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto sia la società sia il dirigente biancorossi che erano stati deferiti un mese fa.

La vicenda era legata ai pagamenti dovuti dalla società all’ex allenatore Luciano De Paola (foto in alto) che aveva guidato i biancorossi per buona parte dello scorso campionato. Il tribunale aveva chiesto al Varese di dimostrare, entro un mese, l’avvenuto saldo economico.

L’udienza di oggi aveva questo scopo e, come ha comunicato la corte, il Varese e Amirante sono stati prosciolti. La società, che in caso di condanna rischiava di ricevere una penalizzazione in punti, è quindi uscita senza danni dal procedimento e ora può pensare solo all’aspetto prettamente sportivo.