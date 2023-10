Il varesino Matteo Marelli campione nazionale assoluto juniores di karate

Si è svolto a Riccione la scorsa domenica, 8 ottobre, il Campionato Nazionale assoluto UsAcli. A laurearsi campione nazionale assoluto nella categoria cinture nere Juniores Matteo Marelli, che ha difeso i colori del Deaishin Karate Do, il dojo varesino fondato e guidato dal Maestro Flavia Uboldi.

Marelli in finale ha eseguito senza sbavature due kata difficilissimi e particolarmente spettacolari per i salti acrobatici che contengono. Gangaku, il primo dei due kata eseguiti, significa «Gru su una roccia» e descrive la caratteristica principale di questo kata che consiste nel portare tecniche d’attacco o di parata da una posizione d’equilibrio su un solo piede.

Unsu, l’altro kata portato in gara, è il kata più avanzato dello stile shotokan. Si tratta di un bellissimo kata, uno dei più atleticamente impegnativi dello Shotokan. Il nome, che significa “mani di nuvola”, deriva dal movimento che compare due volte nel Kata e che serve per allontanare le mani dell’avversario dopo aver parato. Il movimento delle mani che si uniscono è simile alle nuvole che si scontrano nella tempesta e che provocano il tuono. Ciò dà l’idea della calma e della potenza, entrambe insite in questo complicato kata.

Particolare encomio dunque ad un atleta come Matteo Marelli, costante nella dedizione e nell’allenamento a questa disciplina che, specialmente nel kata, presuppone padronanza sia dell’aspetto fisico che di quello mentale.

Questo di Riccione è solo il primo degli impegni, per i ragazzi del Maestro Uboldi, di un anno ricco di competizioni. A breve Matteo Marelli ed altri atleti del dojo vivranno da protagonisti alcune competizioni internazionali, la prima delle quali è fissata a Caorle, il 5 novembre prossimo, dove si terrà la coppa europea. Una bella occasione per i varesini per farsi conoscere in Europa.