Il venerdì con il Vip e la mostra “Le spose di Darwin” riempiono al Museo dei fossili di Besano

Grande successo a Besano per l’iniziativa “Venerdì con il Vip” che accompagna e arricchisce la mostra “Le spose di Darwin” in corso al Museo dei Fossili.

Ospite del primo appuntamento Vip il naturopata Adalberto Peroni che ha condotto i partecipanti in un’affascinante passeggiata tra le lezioni di vita che ci hanno lasciato i fossili , le futuribili Spose di Darwin dell’artista Carla Iacono, e l’equiseto, una piccola felce che accompagna il progresso del nostro pianeta da 300 milioni di anni.

«Una bella affluenza, con tante persone anche venute da lontano – dice Carla Tocchetti, curatrice della mostra e promotrice dei Venerdì con il Vip – Sono venute persone anche del Canton Ticino, e persino una famosa etnoantropologa docente di Cattedra Unesco presso un’importante università del Nord Italia. I contenuti culturali che abbiamo portato al Museo di Besano ci aiutano a riflettere sulla nostra quotidianità e a capire quali sono le modalità migliori per evolvere tutti insieme verso un mondo migliore. Bellissima la lezione di Alberto Peroni sull’equiseto, che ci ha fatto capire come la capacità di adattamento sia una risorsa che garantisce la sopravvivenza, ma anche che questa capacità è più efficace di una superiore potenza, e anche come siano le forme più semplici a sopravvivere, non le più complesse. Sono grandi lezioni di vita ed è molto bello che proprio all’interno di questo museo arte e scienza diventino l’occasione per rileggere la nostra realtà quotidiana e trarne queste lezioni di vita».

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 13 ottobre. Anche in questo caso arte e scienza si fonderanno grazie alla presenza di don Elio Gentili, mitico direttore e conservatore del museo di Scienza Naturale Stoppani al Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore, la realtà didattica ed espositiva a tema naturalistico più interessante in provincia di Varese. Il tema dell’incontro sarà “Rasa e Ceresio, ambienti marini preistorici”. Per chi aderisce all’incontro ci sarà anche la possibilità di andare a vedere i depositi archeologici del Museo di Venegono Inferiore, accompagnati dallo scienziato Vittorio Pieroni.

Venerdì 20 ottobre nella parte del Vip ci sarà Tona Sironi, pioniera dell’alpinismo femminile, geologa, insegnante, scrittrice, traduttrice. Tona. che ha condotto una vita colorata e affascinante dapprima a fianco di Kurt Diemberger sulle montagne dei vari continenti, poi con le figlie in Nepal e in Tibet, fra le genti che vivono ai piedi delle montagne himalayane, racconterà “Come la geologia ha cambiato la mia vita”.

L’appuntamento è sempre per le 16, al Museo di Besano, e al termine di tutti gli incontri è previsto un brindisi con tutti i presenti. L’ingresso al Museo prevede un biglietto (qui tutte le informazioni)

Chi desiderasse andare a Besano in gruppo con partenza da Varese alle 15 può contattare gli organizzatori al numero 335 674 6497

Qui la locandina con tutti gli appuntamenti