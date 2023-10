Immobiliare: la firma elettronica è una delle tecnologie più influenti per la decisione degli acquirenti

La firma elettronica è una delle tecnologie emergenti più utilizzate nel settore immobiliare. Sono sempre di più, infatti, le persone che si ritrovano a utilizzarla per sottoscrivere i documenti per la locazione di un immobile. Questo strumento, infatti, permette di semplificare e velocizzare molte pratiche, rendendo l’intero processo più comodo.

Diverse tipologie di firma elettronica

Attualmente è possibile distinguere tre tipi di firma elettronica. Quella semplice, indicata con l’acronimo FES, la quale non ha validità legale, pertanto non può essere impiegata per la firma dei documenti e dei contratti nel settore immobiliare. C’è poi la firma elettronica avanzata, come la firma elettronica avanzata Yousign (FEA), che soddisfa alcuni requisiti di sicurezza e per questo motivo è utilizzata per accertare l’identità del sottoscrittore e l’immodificabilità dei documenti firmati. Infine, c’è una terza opzione, ovvero la Firma Elettronica Qualificata (FEQ), rilasciata da un Prestatore di Servizi Fiduciari qualificati. Per apporre la FEQ è necessario un dispositivo apposito, come una smart card.

Firmare i contratti di locazione a distanza

Come anticipato, la firma elettronica ha stravolto il modo di sottoscrivere i documenti aventi valore legalE, come ad esempio il contratto di locazione. Tuttavia, è bene fare una piccola ma importantissima distinzione al fine di comprendere quale tipologia di firma elettronica utilizzare per sottoscrivere il suddetto contratto. In poche parole, per comprendere quale sia quella di cui si necessita a seconda dell’occasione, occorre considerare la durata della locazione stessa. Pertanto, quando la durata del contratto è inferiore a 9 anni, bisogna utilizzare la firma qualificata, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 23/E dell’8 aprile 2021. Questo tipo di firma, infatti, è l’unica ammessa per gli atti da registrare presso l’Agenzia delle Entrate. Al contrario, se la durata del contratto è superiore ai 9 anni, è necessaria la trascrizione del contratto da parte del Notaio, e quindi anche la firma elettronica avanzata, con autenticazione del notaio.

La firma digitale e la registrazione dei contratti all’Agenzia delle Entrate

Dopo aver stipulato un contratto occorre procedere alla sua registrazione per adempiere gli obblighi fiscali imposti dalla legge. Ebbene, l’obbligo della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate implica necessariamente l’uso di una firma digitale in quanto il software che usa l’Amministrazione Finanziaria non è in grado di verificare firme elettroniche di altro tipo. Tutto ciò non può non avere delle serie ricadute sul tema dell’uso della firma elettronica nel settore immobiliare. Infatti, tutti i documenti che devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate devono essere sottoscritti solo con firma elettronica qualificata o in forma digitale.

La rivoluzione del settore immobiliare

Alla luce di quanto detto, appare chiaro come la tecnologia, e la firma elettronica in particolare, abbia influenzato positivamente il settore immobiliare, permettendo di adempiere a obblighi specifici senza la necessità di doversi recare fisicamente presso il luogo in cui risulta necessario applicare la propria firma e velocizzando tutte le pratiche.