In cammino da Morimondo a Pavia in omaggio a Sant’Agostino

Quest’anno a Pavia si celebra il XIII centenario della traslazione delle reliquie di Sant’Agostino, il grande vescovo di Ippona, l’odierna Annaba in Algeria.

Una ricorrenza che non poteva non essere celebrata da coloro che sono “Amici della Via Francisca del Lucomagno” perché nella Chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro, ai piedi dell’Ara di Sant’Agostino, si conclude il percorso della Via Francisca e, in questa chiesa, i pellegrini possono ritirare il Testimonium che certifica l’avvenuto pellegrinaggio.

Nel 723, il re Liutprando, venuto a sapere che i saraceni avevano profanato i luoghi dove erano state traslate e custodite le ossa di Sant’Agostino, diede disposizione di pagare un’ingente somma perché le si andassero a recuperare e venissero trasferite da Cagliari a Pavia, la capitale del suo regno, dove fece costruire un sepolcro nella chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro.

In tutti questi secoli il corpo di Sant’Agostino è stato custodito in una Arca di marmo bianco di Carrara ed in marmo di Candoglia, di grande pregio artistico, opera di ignoti maestri campionesi, datata 1362. Questa ricorrenza offre l’occasione per conoscere la figura di questo grande personaggio, non solo uomo di Chiesa e grande santo, ma anche filosofo, pedagogo e persona di grande cultura così moderno e così intrigante anche a distanza di tanti secoli. I suoi scritti sono ancora oggi una fonte di conoscenze e saperi che orientano la vita di molte persone e confermano quanto egli sia capace di parlare in modo diretto al cuore dell’uomo.

I responsabili della Via Francisca del Lucomagno, organizzano, proprio per questa ricorrenza, una camminata/pellegrinaggio sull’ultima tappa della Francisca, da Morimondo a Pavia.

L’appuntamento è per domenica 29 ottobre 2023. La camminata, lunga 28 Km, totalmente pianeggiante, si svilupperà tra campi coltivati e poi lungo l’alzaia del Naviglio di Bereguardo; successivamente si transiterà da Torre d’Isola per raggiungere infine Pavia. Per coloro che desiderano partire da Varese verrà organizzato un pullman.

Il costo del viaggio A/R è di 20 € per gli iscritti all’Associazione “Amici della Via Francisca del Lucomagno” e 25 € per tutti gli altri partecipanti.

PROGRAMMA

Ore 6:30 – ritrovo in Piazzale Alcide De Gasperi a Varese (Stadio)

Ore 7.00: Varese – Viale Milano (stazione FS) sotto Palazzo della Confartigianato

Ore 8:30: Morimondo – inizio camminata

Torre d’Isola – sosta pranzo al sacco

Ore 16.00: Pavia – San Pietro in Ciel d’Oro

Ore 17.00: Pavia – ripartenza per Varese

La camminata verrà organizzata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti, fino ad un massimo di 50 posti.

L’abbigliamento dovrà essere congruo per questo tipo di camminata: scarpe da trekking, cappello, mantella per la pioggia, scorta d’acqua oltre al pranzo al sacco. Coloro che desiderano partecipare alla camminata dovranno iscriversi a questo link: http://bit.ly/3OcXxAmpavia

Per eventuali informazioni: ferrucciomaruca@gmail.com / +39 338 2159610 / https://www.laviafrancisca.org/