In consiglio Angera vota unanime a favore della Brughiera di Malpensa

Angera dice sì al sic della brughiera di Malpensa. Nel consiglio comunale di settembre ha infatti trovato voto unanime la mozione a favore dell’istituzione del Sito d’Importanza Comunitaria Rete Natura 2000 denominato “Brughiere di Malpensa e Lonate Pozzolo”.

La proposta di sostegno di un vincolo europeo per difendere e istituzionalizzare la brughiera a sud dello scalo aeroportuale di Malpensa è infatti approdata all’ordine del giorno anche nel Comune della Rocca Borromea, dopo esser passata in questi giorni nelle sale consiliari di altri paesi e città del vasto interprovinciale territorio come Cazzago Brabbia, Daverio, Somma Lombardo, Nosate, Turbigo e Samarate, dove invece la maggioranza ha votato contraria.

Anche ad Angera si è discusso dunque a favore della proposta del Parco del Ticino per chiedere a Regione Lombardia di concludere il percorso amministrativo intrapreso nel 2011. Iter che, come da direttiva europea, prevede che le Regioni, attraverso i Comuni, diano un parere al Ministero, per poi arrivare infine in commissione a Bruxelles.

«L’istituzione di un’area protetta, davvero favolosa, a pochi chilometri da Angera credo possa essere un bel segnale – commenta Manica, assessore all’ambiente -. La tempistica è lunga e sta andando oltre misura a quello che è l’iter solitamente seguito. In Italia abbiamo una procedura di inflazione che “pende sulle nostre teste” perché non ottemperiamo le richieste a livello comunitario per l’istituzione di questi siti: andare quindi a ufficializzare un sito protetto eviterebbe inoltre di incorrere in sanzioni che paga la collettività. Siamo tutti sotto lo stesso cielo, viviamo tutti sullo stesso pianeta».

Come spiegato sempre dal vicesindaco, l’area in questione è il più grande di questo tipo in Lombardia ed è suddivisa principalmente in due habitat, nello specifico quello della brughiera – che conta la presenza di 220 specie di uccelli, 331 di funghi (il 13% della provincia di Varese) – è considerato prioritario a livello comunitario, essendo praticamente scomparso nella zona sotto le Alpi, mentre è ancora ricco sulle fasce atlantiche.

«L’istituzione di questo sito ha previsto anche una raccolta firme, siamo arrivati a più di 9mila firme di cittadini, oltre agli enti e i Comuni favorevoli, che, in particolare nel Castanese, hanno sempre portato avanti il progetto a prescindere dalle visioni e dai colori politici, sia in caso di liste civiche che partitiche» ha aggiunto Manica, prima che il dibattitto si andasse a intrecciare ,in fase di discussione, con le opposizioni (Angera per tutti, A come Angera e Città futura) alla questione Cargo City legata all’aeroporto.

«Secondo il Ministero il giudizio di compatibilità ambientale è favorevole – sottolinea Manica a proposito del masterplan 2035 -, questo significa che ci sono i requisiti per il potenziamento dell’area cargo all’interno del sedime aeroportuale».