In macchina con una pistola sotto al tappetino, giovane denunciato

Un 22 enne di Erba è stato denunciato e sanzionato la scorsa notte dalla Squadra Volante della Questura di Como. Il giovane, residente a Canzo, è ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente e del possesso di una pistola a salve priva del previsto tappo rosso.

Verso l’una e mezza di notte la Volante della Polizia, durante un posto di controllo in via Pasquale Paoli, ha fermato e controllato un’autovettura con il 22enne alla guida e che, alla richiesta dei documenti, è subito sembrato abbastanza nervoso. Insospettiti da tale atteggiamento i poliziotti hanno chiesto all’uomo se detenesse armi o droga ed agli ha prelevato dal cassettino del cruscotto dell’auto un piccolo quantitativo di marijuana, consegnandolo agli agenti.

I poliziotti hanno però notato che nel cassettino era presente anche una scatola di proiettili, poi risultati essere a salve, ed il conducente ne ha giustificato il possesso asserendo di lavorare per una ditta della provincia di Lecco. La successiva perquisizione, estesa a tutta l’autovettura, ha permesso agli agenti di rinvenire, occultata sotto il tappeto posteriore, una pistola a salve automatica, priva però del regolare tappo rosso previsto per legge. Un’ulteriore perquisizione è stata estesa nell’abitazione di Canzo con esito negativo. Accompagnato negli uffici della Questura, il 22enne è stato sanzionato amministrativamente per la detenzione della sostanza stupefacente e denunciato penalmente per il possesso ingiustificato dell’arma a salve modificata e dei proiettili.