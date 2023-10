In manette due sedicenni a Balerna per aver aggredito degli agenti di polizia

Sono due sedicenni, richiedenti asilo e residenti nel Mendrisiotto, gli arrestati dalla Magistratura dei minorenni e Polizia Cantonalale con l’accusa di violenza e minaccia contro le autorità, impedimento di atti dell’autorità e lesioni semplici.

I due minori, di origini marocchine e tunisine, sono stati sottoposti a controlli nella giornata di giovedì 26 ottobre, nel corso di un intervento di perquisizione al Centro federale d’asilo Pasture a Balerna da parte della della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Chiasso.

Secondo la ricostruzione della Polizia Cantonale, il tunisino, nonostante la richiesta di mantenere la calma, ha estratto dalla tasca un pezzetto di lamiera brandendolo in direzione di un agente. Due agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo per ammanettarlo. In questo frangente il 16enne marocchino è intervenuto colpendo uno degli agenti con una gomitata al collo per poi essere anch’esso bloccato e ammanettato. In base alle valutazioni mediche, un agente ha riportato contusioni alla testa, un secondo agente invece delle escoriazioni alle braccia mentre un agente della Polizia comunale di Chiasso una frattura alla mano destra.

Il 16enne tunisino dovrà inoltre rispondere di furto subordinatamente ricettazione. L’inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni.