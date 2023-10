In piazza della Motta a Varese le celebrazioni della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

Si celebra oggi, giovedì 5 ottobre, la 73ª Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro – istituzionalizzata con D.P.C.M. nel ’98 su richiesta dell’ANMIL (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) – sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Il programma della sede ANMIL territoriale si è tenuto a Varese in Piazza della Motta alle ore 10 alla presenza di una rappresentanza dell’Associazione e delle autorità locali che depositeranno una corona di alloro presso il locale monumento in ricordo delle vittime degli incidenti sul lavoro.

«Nonostante la recrudescenza del fenomeno infortunistico che pesa sul Paese, è un fatto che oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceva la giusta considerazione, mentre dovrebbe essere per ciascuno di noi un valore imprescindibile ed una priorità – dichiara il Presidente ANMIL di Varese, Marco Romano – e questa Giornata è l’occasione per sensibilizzare un’azione comune e un patto trasversale a tutte le forze politiche».

Lo spot della Giornata creato appositamente in occasione dell’80° anniversario dell’ANMIL è scaricabile al seguente link. Si ringrazia la cantautrice Mariella Nava per aver messo a disposizione le note della sua canzone “Non ci vuole un granch”.