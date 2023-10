In Svizzera vince la destra conservatrice, in Canton Ticino si affermano UDC e Lega

Le elezioni federali che si sono svolte in Svizzera hanno visto l’UDC, compagine di centro destra , schierata su posizioni anti-europeiste, anti-immigrazione e a difesa della neutralità, affermarsi abbastanza nettamente nella Confederazione. Grandi sconfitti i Verdi, che scendono sotto la soglia del 10% perdendo 5 deputati. Seconda forza sono i socialisti.

L’UDC dovrebbe ottenere 8 seggi in più al Nazionale raggiungendo più di 60 seggi. Da sottolineare la sfida diretta tra Partito Liberale Radicale e il Centro per il ruolo di terza forza politica. I socialisti dovrebbero ottenere un seggio in più al Nazionale riportandosi a quota 40 seggi.

I cittadini elvetici erano chiamati a eleggere il Parlamento svizzero sia i deputati per il Consiglio nazionale sia quelli del primo turno per il Consiglio degli Stati, Palramento che rimarrà in carica fino al 2027.

RISULTATI IN CANTON TICINO

In Canton Ticino, per il Consiglio Nazionale è netta la vittoria di UDC e Lega che ottengono 3 seggi e il 28.55% delle preferenze. Il seggio in più è sottratto ai centristi che si fermano a un solo eletto nonostante il leggero aumento rispetto alle precedenti elezioni, lo 0,05% ottenendo il 18,48% dei consensi.

Gli altri seggi a disposizione del cantone di lingua italiana sono andati due al Partito Liberale Radicale, uno ai socialisti e uno ai verdi. Sono proprio quest’ultimi a registrare la sconfitta nella confederazione. Il risultato è stato poi determinato dai grandi centri (Lugano, Bellinzona e Medrisio.

Superiorità dell’Udc anche per il Consiglio degli Stati con Marco Chiesa è stato il più votato con il 37.65% dei consensi. Seguono Fabio Regazzi (Centro) al 27.73% e a poco meno di tre punti Alex Farinelli (PLR) al 26.26%. A seguire Greta Gysin (Verdi), con il 21.53%, Amalia Mirante (Avanti con TicinoLavoro) con il 13.26% delle preferenze. Il 19 novembre si terrà il ballottaggio.

A dicembre, le due camere, riunite nell’assemblea federale, eleggeranno i membri del governo elvetico.