In vendita la casa del “Ragazzo di Campagna” di Renato Pozzetto

Non è un annuncio immobiliare come tutti gli altri, almeno per gli appassionati della commedia italiana, quello apparso su un casale della località Crespi di Gambolò, in provincia di Pavia.

L’edificio in questione, una casa rurale ben ristrutturata, è infatti ben fissata nell’immaginario collettivo: si tratta dell’abitazione di Artemio, “Il ragazzo di campagna” interpretato da Renato Pozzetto nell’omonimo film di culto girato nel 1984 per la regia di Castellano e Pipolo. Uno dei ruoli più iconici per l’attore milanese cresciuto tra Gemonio e Laveno.

Nel film Artemio viveva nell’antico casolare (il cui interno è tutt’ora in stile rustico, seppure ristrutturato) insieme all’anziana madre: lo si vede soprattutto nella parte iniziale della storia, prima che l’ormai 40enne contadino prenda la decisione di andare a vivere nella città “tentacolare”, rinunciando all’amore della compaesana Maria Rosa. A Milano si innamorerà della bella e modaiola Angela, ma poi Artemio farà ritorno al paese natio.

La casa è in vendita sul sito Immobiliare.it (da cui è tratta la foto) a un prezzo di 380mila euro, risale ai primi del Novecento e si trova a circa un quarto d’ora dal centro di Gambolò. Il terreno circostante è di oltre 5mila metri quadrati in parte destinato a maneggio e in parte boschivo. I fans di Renato Pozzetto hanno un’occasione unica.