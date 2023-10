Inaugurata la sezione del circolo Acli a Porto Valtravaglia

E’ stato inaugurato questa mattina, sabato 21 ottobre, alla presenza dei sindaci: Ermes Colombaroli di Porto Valtravaglia e Daniele Boldrini di Brezzo di Bedero, del presidente del Circolo Mauro Fiorini, con la benedizione del parroco don Luca Ciotti e alla presenza di numerosi soci e della presidente provinciale Acli, Carmela Tascone, il locale che ospiterà, a partire dal prossimo lunedì, le attività di promozione sociale della sezione locale Acli legata al Circolo di Castelveccana.

La sede si trova in piazza Imbacardero, nel vicolo pedonale dietro il Palazzo del Comune. La nuova sezione Acli fa parte integrante del Circolo Acli di Castelveccana aps il quale negli scorsi mesi ha raccolto il desiderio e la disponibilità di alcuni volontari di Porto Valtravaglia e dell’Associazione La Rotaia, al fine di riaprire, ridare slancio e animare socialmente l’ex centro anziani che tornerà ad essere un punto di ritrovo e incontro per la popolazione del paese.

Grazie a questo spirito di collaborazione e, soprattutto, alla generosità dell’Amministrazione Comunale, che ha messo a disposizione del Circolo questa bella sede, il locale durante i mesi estivi è stato rinnovato ed è ora pronto per accogliere i nuovi soci.

Il rinfresco è stato ospitato presso i locali dello spazio polifunzionale “Scambio”.